Jorge Jesus oyuncularına kızdı! 'Altay değil sizsiniz'

Fenerbahçe ’de son maçlarda en fazla konuşulan isimlerden olan kaleci Altay Bayındır’a en büyük destekçi teknik direktör Jorge Jesus oluyor. Özellikle deplasmandaki son Ankaragücü maçı sonrası bugün Kadıköy’de yapılacak Başakşehir mücadelesi için Altay’a destek bekleyen Jesus, kaptanına ve kalecisine sonuna kadar güveniyor.

Hatta 2 hafta önce Karagümrük maçında gollerden sonra kendisine giden savunma oyuncularına maç içinde kızan Portekizli çalıştırıcı daha sonra toplantılarda bu duruma açıklık getirdi. Jesus, takıma yönelik konuşmasında goller yenirken esas olarak savunma arkasına atılan toplarda tüm takımın hata yaptığını bu nedenle atılan gollerden sonra Altay’a gidilmesine gerek olmadığını bildirdi.

İlgili Haberler Fenerbahçe'de sakatlarda son durum





Takımın oyun tarzı nedeniyle savunma arkasında boşluklar olabiliyor. Defans çizgisi önde kurulduğu için savunma arkasına sarkan toplarda rakip kalecilerle karşı karşıya kalıyor. Bu yüzden Jorge Jesus, Altay Bayındır’dan ziyade öncelikli olarak hatanın takımda olduğunu vurguluyor. Altay’la da sık sık görüşmeler yapan deneyimli çalıştırıcı, genç öğrencisine moralini bozmamasını ve çok yetenekli olduğunu söylüyor.

GEÇMİŞ ÖRNEKLER

Jesus, daha önce görev yaptığı Benfica, Sporting ve Flamengo takımlarında da kalecilerin benzer sıkıntıları yaşadığını, bu nedenle yenilen gollerde kendini suçlamaması gerektiğini Altay’a iletiyor.

Fenerbahçe’nin hocası, bireysellikten daha çok kazanırken de kaybederken de takım vurgusunun öne çıkması gerektiğine inanıyor.





GÖZLER EMRE BELÖZOĞLU'NDA

Bu sezon Başakşehir ile hem Süper Lig hem de Konferans Ligi’nde çok başarılı bir grafik çizen Emre Belözoğlu, Fenerbahçe’ye ve Jorge Jesus’a rakip oluyor. Genç teknik adam, Jorge Jesus ilk kez karşılaşacak. Belözoğlu, Başakşehir ile Fenerbahçe ve Beşiktaş ’ı deplasmanda yenerken, Galatasaray deplasmanından da beraberlik çıkarmıştı.

Aynı zamanda Fenerbahçe’de daha önce kaptanlık, teknik direktörlük ve sportif direktörlük yapan Belözoğlu, Kadıköy’de taraftarlar tarafından da çok seviliyor.

WİLLİAN ARAO SEVİNCİ

Başakşehir ile bu akşam önemli bir mücadeleye çıkacak Fenerbahçe’de hazırlıklar tamamlandı. Jorge Jesus yönetimindeki antrenman ısınma ve koşu hareketleriyle başladı. Ardından pas ve şut çalışması yapan takım son bölümde taktik ağırlıklı çift kale maç oynadı. Sakatlığını atlatan Willian Arao antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Arao, maç kadrosunda olacak. Sakat isimler arasında yer alan King, Mert Hakan ve Luan Peres ise bu akşam da takımı tribünden takip edecek.





EN SON BAŞAKŞEHİR

Süper Lig’de 11. haftada bugün kritik bir maça çıkacak Fenerbahçe, evinde en son Başakşehir’e kaybetmişti. Geçen sezon 5 Şubat 2022 tarihinde oynanan maçta rakibine sahasında 1-0 kaybeden sarı-lacivertliler o tarihten sonra ligde hiçbir iç saha karşılaşmasını yitirmedi.

Fenerbahçe, 5 Şubat’taki 1-0’lık Başakşehir yenilgisinden sonra bugüne kadar 12 lig maçında 3 beraberlik 9 galibiyet aldı, hiç mağlup olmadı.(Skorer)



