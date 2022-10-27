Jorge Jesus müdahale etti, Fenerbahçe geri döndü!

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda liderlik maçı oynandı. Temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Rennes'i konuk etti. Zorlu mücadele Sarı-Lacivertliler için kâbus gibi başladı. 30. dakikada Fransız ekibi, Kadıköy'de 3-0'ı yakaladı, üstelik bir golleri de sayılmadı! İlk devre sona ererken, 42'de Enner Valencia, Kanarya'yı umutlandıran golü attı ve Fenerbahçe soyunma odasına 3-1 geride girdi.

60'ta 4 değişiklik

İkinci yarıda ise sahada bambaşka bir senaryo vardı. 12. adam olan taraftar devreye girdi, Sarı-Lacivertliler baskıyı artırdı ancak aranılan gol bir türlü gelmedi. 57'de Gustavo Henrique sakatlandı, 60'da Fenerbahçe'nin taktik dehası hocası Jorge Jesus, Henrique'yi oyundan alırken tek hamlede 4 değişiklik yaptı.

Sistemi de değiştirdi

Henrique-Alioski, İrfan-Emre, Pedro-Batshuayi ve Arao-Zajc hamlelerini yapan Portekizli çalıştırıcı sistemini de değiştirdi. 3'lü savunmadan 4'lü savunmaya dönen ve sol beke Alioski'yi koyan Jesus, sol açığa da Lincoln'ü aldı. Orta sahayı Crespo-Zajc tandemiyle kuran tecrübeli çalıştırıcı, Emre Mor'u sağ kanada, Valencia ile Batshuayi'yi de en ileri uca attı.

Oyuna girenler attı

Deneyimli hocanın oyunu okuması sonuç verdi, değişiklikler etkisini gösterdi ve sonradan oyuna giren Zajc 82'de, Emre Mor da 88'de ağları sarstı. 3-0'dan, 3-3'ü yakalayan Fenerbahçe son anlarda 4. gol için bastırsa da aradığını bulamadı ve böylesine zorlu maçtan beraberlikle ayrılıp, B Grubu'nda liderlik koltuğuna oturdu.



