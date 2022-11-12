Jorge Jesus: Maçın getireceği sertliğe hazırız

Süper Lig 'in 14. haftasında Fenerbahçe , Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadı'nda Giresunspor'u konuk ediyor. Sarı lacivertliler, 29 puanla liderliğini sürdürürken; Giresunspor 12 puanla ligin 16. sırasında bulunuyor.

Dünya Kupası öncesinde son maça çıkacak sarı lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, yayıncı kuruluşa maç önü değerlendirmesinde bulundu. Portekizli çalıştırıcı bugün oynayacakları maçın kolay olmayacağını ancak hafta boyunca en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.





İŞTE JORGE JESUS'UN AÇIKLAMALARI:

Maçtan beklentimiz iyi bir sonuç almak ve Dünya Kupası arasını iyi kapatmak. Türkiye'deki her takımda çok fazla kaliteli oyuncu var. Şampiyonluk adayı olmayan takımlarda bile harika oyuncular var. Bugünkü maç kolay olmayacak. Ancak hafta boyunca bu zorluklara en iyi şekilde hazırlandık. Bu maçın getireceği sertliğe hazırız. Eminiz ki sahada buna en iyi şekilde cevap vereceğiz.

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