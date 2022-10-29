UEFA Avrupa Ligi’nde Rennes’i konuk eden Fenerbahçe unutulmaz bir maç oynadı. Kulüp tarihinde Avrupa kupalarında ilk 3-0’dan geri dönen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus hamleleri ve liderliğiyle bir kez daha fark yarattı.

Özellikle Rennes karşısında henüz 30. dakikada 3-0 geri düşülmesi sonrası tüm Kadıköy buz kesti, şok geçirdi. Ancak kenarda sakin kalan Jesus, herkesten de sakin kalmalarını istedi. Tecrübeli teknik direktör, yedikleri 3. golden sonra yedek kulübesinde ‘Sakin olun, telaş yok’ hareketi ve mesajıyla bir anda takımının demoralize olmasını engelledi.

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Avrupa kupası maçlarında kariyeri ve tecrübesiyle öne çıkan Portekizli çalıştırıcı, Rennes karşısında da yenilen arka arkaya gollere rağmen telaşa kapılmadı. Hatta maçın döneceğini ve takımın toparlanacağını çevresindekilere iletti. Jesus saha içinde de hamlelerini yaptı. Önce erken sarı kart gören Arao’yu 6 numaradan 8 numaraya çekti. 6 numaraya hemen Crespo geldi. İyi bir koşucu olan Crespo ile rakip defans arkasına kaçamamaya başladı. İkinci yarıda da 60. dakikadan sonra 4 değişiklik birden yapan Jorge Jesus, bu esnada hem sakatlanan Gustavo’yu oyundan aldı hem de 4’lü sisteme dönerek müthiş geri dönüşün işaretini verdi.

‘Rennes’nin çöküşü’

Fenerbahçe’nin Rennes karşısındaki 3-0’dan 3-3’e dönüşü Fransa basınında da geniş yankı uyandırdı. L’Equipe karşılaşmayı birinci sayfadan görerek, “Rennes adeta kendini sabote etti, Rennes’in çöküşü” ifadelerini kullandı.

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Eurosport France da “Rennes’de büyük pişmanlık yaşandı, futbolcular adeta kendilerini bitirdi” diye haberi verdi. France Info, “İstanbul’da çılgın maç. Jorge Jesus’un Fenerbahçe’si Bruno Genesio’nun Rennes takımını yine geriden yakaladı” diyerek 2-0’dan 2-2 biten ilk maçı anımsattı. Tuttomercato ise “Fenerbahçe’nin sansasyonel geri dönüşü” başlığını attı.

Liderlik Polonya’ya kaldı

Rennes karşısında beraberlik alan Fenerbahçe, gruptaki liderlik şansını son hafta maçlarına bıraktı. 3 Kasım Perşembe günü Polonya’da Dinamo Kiev’le karşılaşacak sarı-lacivertlilere sadece galibiyet yetmeyecek. Jorge Jesus’un takımı gol averajına da önem vermek zorunda. Şu anda artı 1 gol averajıyla lider olan Fenerbahçe, bir yandan Fransa’da oynanacak Rennes-Larnaca maçını da takip edecek. İkili averajları da eşit olan Fenerbahçe ve Rennes gelecek hafta aynı puan ve averajda olursa bu kez takımların deplasman galibiyetleri, deplasmanda attıkları goller ve disiplin kriterlerine bakılacak.

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Yeni sözleşme sesleri

Fenerbahçe’de kısa sürede adından söz ettiren ve başarılı sonuçlara imza atan teknik direktör Jorge Jesus’un kontratıyla alakalı Portekiz basınında haberler çıkmaya başladı.

CNN Portugal’da muhabirlik yapan Bruno Andrade’nin özel haberinde Dünya Kupası arası geldiğinde Fenerbahçe yönetimi ile Jesus’un görüşmelere başlayacağı belirtildi. Haziran 2023’te bitecek sözleşmenin uzatılmasının düşünüldüğü aktarıldı. Portekizli çalıştırıcının ailesini de artık İstanbul’a getirdiği vurgulandı.

King müjdesi

Fenerbahçe, yarın akşamki İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı. Uzun süredir takımdan ayrı olan Joshua King antrenmanın tamamında yer aldı. Jorge Jesus yönetimindeki idman salonda başladı. Rennes maçında oynayan isimler yenilenme çalışmasıyla günü noktaladı. Diğer futbolcular ise koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle pas çalışmaları yaptı. İdman taktiksel çalışmalarla tamamlandı. Mert Hakan, bireysel program eşliğinde çalışırken Luan Peres, Rossi ve Gustavo’nun tedavileri devam etti. (Skorer)



