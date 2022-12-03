Jorge Jesus kötü haberi verdi: Bu sene oynayabilecek mi, bilmiyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörümü Jorge Jesus, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilen dostluk turnuvasının ikinci maçında LaLiga ekiplerinden Villarreal’i 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.





'İyi bir takıma karşı oynadık'

Villarreal'in çok iyi bir takım olduğunu vurgulayan Jesus, "Geçen sene Şampiyonlar Ligi’nde yarı final oynadılar, çeyrek finalde Bayern Münih’i elediler. İyi bir takıma karşı oynadık. İspanya’nın iyi takımlarından bir tanesi." dedi ve ekledi:









'5 aydır maç yapmıyor'

"Hazırlık maçlarımızı üst seviye takımlarla yapıyoruz ki takımımız hazırlıklarını en iyi şekilde sürdürebilsin. Takımım bu maçlarda da güzel görüntüler ve pozitif performanslar sergiledi. Ama bu maçlarda en önemli şey sonuç değildir. Tabii ki kazanmak hazırlık maçı olsa dahi her zaman güzel ama buradaki asıl amacımız sakatlık sebebiyle süre alamamış oyuncuların süre alması aynı zamanda da Bruma gibi oyuncuların süre alması ki kendisi yaklaşık 5 aydır maç yapmıyor, bu da bugünkü maçtaki performansıyla fark edildi."

'Bu sene oynayabilecek mi, bilmiyorum'

"Aynı şekilde Lemos da uzun zamandır maç yapmıyordu. Bu tarz oyuncuların süre alabilmesi için önemli maçlardır. King, Gustavo onlar sakatlıktan dönen oyuncular ve onlar için hazırlık maçları önemli. Hazırlık maçlarında Joao Pedro’nun yaşamış olduğu sakatlık hepimizi üzdü. Ağır bir sakatlık ve bu sene oynayabilecek mi, bilmiyorum ama bizim amacımız onu en hızlı şekilde tedavi etmek, çünkü ona ihtiyacımız var.”

Jesus, hazırlıkların devam ettiği bu dönemde performansıyla öne çıkan bir ismin olup olmadığı yönündeki soruyu şu şekilde cevapladı:

“Bu 4-5 haftalık süreçte bütün oyuncular bizim için önemli olacak. Çünkü dışarıda kalan oyuncularımız var. King sakattı ve sakatlıktan yeni döndü. Luan Peres’in tam anlamıyla ne zaman hazır olacağına hala emin değiliz. Gustavo sakatlıktan döndü, Emre Mor’un hala bir fiziksel sıkıntısı var, aynı şekilde Arda ki bu sakatlıkların çoğu da travmatik sakatlıklar yani kas sakatlığından ziyade diz, bilek gibi bölgelerde yaşanan sakatlıklar. Bu nedenle onların tedavi süreci biraz daha uzun olabiliyor. Dolayısıyla bizim takımımızda herkese ihtiyacımız var. Bu hazırlık döneminde de herkesin maksimumunu vermesi gerekiyor.”









'O maçta taraftarlarımızın desteği harikaydı'

Taraftarlar ile futbolcular arasında kurulan bağın önemine vurgu yapan Portekizli teknik adam, “Taraftarlar bizlere sevgi göstermeye ve takımı desteklemeye devam etsinler. Onlar bizim 12. oyuncumuz. Takım için onların destekleri çok önemli. Kendi evimizde oynadığımız zaman çok güçlüyüz, çünkü oyuncularımızla taraftarlar arasında bir bağ var ve umarım bu şekilde devam ederler ve iyi olmadığımız anlarda bile bize destekleriyle yardımcı olurlar. Çünkü öyle anlar da olacak, iyi olmadığımız, zorluklar yaşadığımız anlar da olacak. Tıpkı ligde oynadığımız son maçtaki gibi. O maçta taraftarlarımızın desteği harikaydı. Bizi sonuna kadar desteklediler. Bu şekilde devam etsinler ve sevgilerini daha çok oyunculara göstersinler. Çünkü sahada oynayan onlar, ben onları çalıştırıyorum. Ben, burada başarıya ulaşabilmek ve taraftarlarımızı mutlu edebilmek için gerekli şartları oluşturmaya çalışıyorum ki buraya da geliş amacımız bu ve bu yüzden geldik. Ama ligde biliyoruz ki bizim dışımızda 4-5 tane daha güçlü favori var. Biz, her şeyimizle savaşıyoruz ki sene sonunda hep birlikte mutlu olabilelim.” diyerek sözlerini noktaladı.