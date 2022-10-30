Jorge Jesus: Kazanmaktan başka kelimeyi telaffuz etmiyoruz

Süper Lig 'in 12. haftasında Fenerbahçe , İstanbulspor ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, açıklamalarda bulundu.

Liderliklerini sürdürmek istediklerini belirten Jorge Jesus, "Neredeyse antrenman yapacak hiç vaktimiz olmadı. Avrupa maçından sonraki iki günü daha çok toparlanma olarak geçirdik. Dolayısıyla bir yorgunluk oluşmuştu. Bugün farklı bir maç, farklı bir hikaye ve biz, bu maça hazırız. Her maça olduğu gibi... Ligde ilk sıraya çıktık ve burada uzun süre kalmak istiyoruz. Kazanmaktan başka hiçbir kelimeyi telaffuz etmiyoruz. Ben bu ülkede çalışıyorum ve Türk halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum"

Rakiplerindeki teknik direktör değişikliğinin yaratacağı etkiye ilişkin soruyu da cevaplandıran tecrübeli çalıştırıcı, "Benim için bu maça dair tek belirsizlik, hangi sistemle oynayacakları... Çünkü hoca değişikliği sonrası oynayacakları ilk maç. Yeni hocanın burada oynatmak istediği sistemi, fikirleri iyi bilmiyoruz. Ama oyuncuların yeni hoca değişikliği ile daha fazla koşacağını sanmıyorum. O zaman takımlar sürekli hoca değiştirir. Her türlü sürprize iyi bir şekilde hazırlandık" dedi.