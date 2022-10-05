MENÜ

Jorge Jesus: Kazanıp, önümüze bakalım

Larnaca maçı hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de Jorge Jesus, futbolcuları ile kısa bir toplantı yaptı, "Maçı kazanalım, Süper Lig'den sonra Avrupa iddiamızı da sürdürelim" diyerek öğrencilerini motive etti.

05 Ekim 2022, Çarşamba 06:50 Son Güncelleme:
- A +
Jorge Jesus: Kazanıp, önümüze bakalım

Beşiktaş derbisi sonrası izin yapmadan önceki gün Larnaca maçı hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe , dün de bu maçın teknik ve taktik çalışmalarını sürdürdü.

İdman öncesi futbolcuları ile kısa bir toplantı yapan teknik direktör Jorge Jesus, "Çok dengeli bir grup. Her takımın gruptan çıkma ihtimali var. Dinamo Kiev ve Rennes grubun favorisi ama dışarıdan Larnaca ve Fenerbahçe de geliyor. Biz de gruptan çıkmak için kendimizi onların arasında görüyoruz. Bu yüzden de önümüzdeki maçı kazanalım, Süper Lig 'den sonra Avrupa iddiamızı da sürdürelim" diyerek öğrencilerini motive etti.


İlgili Haberler
Fenerbahçe-AEK Larnaca maçının hakemi belli oldu


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...