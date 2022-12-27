Jorge Jesus kararını verdi! Tartışılıyordu, taktik değiştiriyor...

Ligde son 2 maçta alınan yenilgi, Fenerbahçe 'de liderliğe mal oldu. Kanarya’nın en büyük kozu yine taraftarı olacak. 12. adam bu kritik dönemdeki maça büyük ilgi gösterdi, 44 binden fazla bilet satıldı.Sarı-Lacivertliler, Hatayspor karşısına yeni bir seri başlatmak için çıkacak. Volkan Demirel ise adını tarihine yazdırdığı eski kulübü önünde hoca olarak galibiyet arayacak.

Hedefi gösterdi: 4’te 4

Jorge Jesus, Galatasaray ’dan liderliği geri almak için öğrencilerine yeni hedefi belirledi. Portekizli teknik adam, ligin ilk yarısında kalan 4 maçın tamamını kazanmaları gerektiğini belirtti. Bugün Hatayspor ile oynayacak olan Fenerbahçe, haftaya salı günü Antalyaspor deplasmanına çıkacak. Kanarya, 8 Ocak’ta ezeli rakibi Galatasaray’ı ağırladıktan sonra Gaziantep deplasmanında ligin ilk yarısını noktalayacak.

3 eksik var

Miguel Crespo, Trabzonspor maçında gördüğü ilk sarı kartla zaten cezalı duruma düşmüştü. Portekizli oyuncu ardından kırmızı kart görmüştü. Yıldız futbolcunun yanı sıra sakatlığı bulunan Joao Pedro ve henüz hazır hale gelmeyen Luan Peres, bu akşamki mücadelede forma giyemeyecek. Takımla çalışmalara başlayan Arda Güler ve Ezgjan Alioski’nin ise Hatayspor maçının kadrosunda yer almaları bekleniyor.









Sarper Saka’yla 2’de 2

MHK, bu akşamki mücadeleye Sarper Barış Saka’yı atadı. Yardımcılıklarını ise Volkan Ahmet Narinç ve Erdem Bayık yapacak. Saka, daha önce Fenerbahçe’nin biri lig ve biri Türkiye Kupası olmak üzere 2 maçında düdük çaldı. Kanarya, her 2 karşılaşmayı da kazandı. Hatayspor ise Sarper Barış Saka’nın yönettiği 9 resmi müsabakada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Volkan Demirel kaybetmedi

Sarı-Lacivertliler’in yeni bir galibiyet serisi başlatmak için önündeki ilk engel, adını kulüp tarihine yazdırmış bir isim: Volkan Demirel... Futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe’de antrenör olan genç çalıştırıcı, 2021’ın aralık ayında Karagümrük’ü başına geçerek ilk teknik direktörlük macerasına başlamıştı. Volkan Demirel, ligde ilk 6 haftada galibiyet alamayan Hatayspor’un başına geçtikten sonra 8 karşılaşmanın 4’ünü kazanmayı başardı.

Demirel, 17 kalesini koruduğu Sarı Lacivertliler’in karşına hoca olarak Karagümrük’ü çalıştırdığı dönemde 2 kez rakip oldu. 41 yaşındaki hoca, 2 mücadelede de sahadan beraberlikle ayrıldı. Volkan Demirel’in de tek amacı, eski takımını devirerek Hatay’ı düşme hattından uzaklaştırmak.

Jorge Jesus'un sistemi değiştirmesi bekleniyor

Fenerbahçe’nin Trabzonspor karşısında özellikle hücumda etkisiz kalması, 3’lü savunma tercihinin tartışılmasına yol açtı. Jorge Jesus, sezon başından beri sık sık 3’lü ve 4’lü defans arasında geçiş yaptı. Ancak özellikle stoperler sağlıklı olduğunda genelde 3’lü savunmayla sahaya çıktı. Portekizli teknik adamın bu akşamki Hatayspor mücadelesinde sistemi değiştirmesi bekleniyor. Sarı-Lacivertliler’in, kritik maçın son taktik provasını 4-1-3-2 dizilişiyle yaptığı öğrenildi. Bir sürpriz olmazsa, Hatayspor karşısında Fenerbahçe bu taktikle sahaya çıkacak.

Serdar Aziz kulübeye

Sarı-Lacivertliler’de ilk 11’de de değişim olacak. 4’lü geçiş nedeniyle Serdar Aziz’in kulübede oturması muhtemel. Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi ve Enner Valencia’nın bu akşam 11’e dönmeleri bekleniyor. Orta saha için İsmail Yüksek de formaya aday. Ancak Jesus, 4’lü savunmayı tercih ettiği maçlarda genç oyuncuyu Arao’yla birlikte oynatmak yerine, Sambacı’yla rotasyona sokmayı tercih etti. Bu nedenle Mert Hakan formaya çok daha yakın gözüküyor.

Yusuf Dursun







