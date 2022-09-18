Kanarya'nın hocası Jorge Jesus, geçtiğimiz Perşembe günü oynanan Rennes maçının ardından ilk 11'de yine değişiklik yapacak. Jesus'un, Arao, Crespo, Ferdi ve Valencia gibi isimlere şans vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe 'de teknik direktör Jorge Jesus, Alanyaspor karşısında da bu sezon sıklıkla yaptığı rotasyon planını uygulayacak. 2-2 biten Rennes deplasmanında, ligdeki Kayserispor maçında sahaya çıkan 11'den 7 oyuncuyu değiştiren Jesus'un, bu kez de geçtiğimiz Perşembe günü oynanan Fransa'daki maçın aksine 4 farklı ismi sahaya süreceği gelen haberler arasında yer alıyor. Fransız ekibi karşısında süre almayan ya da sonradan oyuna dahil olanlardan Willian Arao, Miguel Crespo, Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia'nın, Alanyaspor mücadelesinde 11'de yer alacakları bildirildi.

'En güçlü halimizle...'

Portekizli hocanın, oyuncularıyla yaptığı toplantılarda da, "Sahada kim olursa olsun, yüksek tempolu oyunumuzdan ödün vermememiz gerekiyor. Önceliğimiz Süper Lig 'i kazanmak. Ancak rakip kim olursa olsun en güçlü halimizle sahada olmalıyız. Taraftarımızın da desteğiyle 3 puanı alalım ve Milli araya moralli girelim" dediği öğrenildi.

Yusuf Dursun



