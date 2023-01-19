Jorge Jesus istediği transferi resmen açıkladı! 'Mümkün mü bilmiyorum'

Ligde Gaziantep deplasmanından üç puanla dönen Fenerbahçe , kupada da Çaykur Rizespor'u eleyerek adını çeyrek finale yazdıran son takım olmayı başardı. Yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkan Sarı-Lacivertliler'de turu getiren golleri Zajc ve golcü futbolcu Valencia attı. Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Jorge Jesus, transfer konusunda net açıklamalarda bulundu. işte haberin ayrıntıları...

Karşılaşmanın ardından Jesus'un açıklamaları şöyle;

SON DAKİKADA TUR ATLADIK

Zor bir maç olmasını bekliyordum. Kalemize gelen ilk top gol oldu. Kaleye hiç u attırmamıştık o dakikaya kadar. Maç içerisinde çok fazla şutları yoktu. Biz çok fazla pozisyon ürettik ama futbol bu. Bazen iyi olan takım değil bazen gol atan takım şanslı olabiliyor. Futbolda bu tarz şeyler olabiliyor. Rakibimize saygı duyuyoruz. Onlar maç boyunca iyi savunma yaptılar. Onlara fazla pozisyon üretme imkanı vermedik ama futbolda bu tarz şeyler olabiliyor. Taraftarlarımız da bugün takımın sakin olmasında önemli rol oynadılar. Takımımız 90 dakika boyunca sakin ve özgüvenliydi. Taraftarlarımız da aynı şekilde sakindi ve takıma da bu sakinliği, yansıttılar. Son dakikada golü bulup çeyrek finale çıktık. Bu turnuva için genel hedefimiz de finale çıkmak.

BUNUN İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Son 3 maçta duran toplardan yenen gollerle ilgili soruya Jorge Jesus, “3 tane duran top golü yemedik. Diğer maçlarda yediğimiz duran top sonrası seken toplardan yediğimiz gollerdi. Bugün duran toptan gol yedik ama diğer maçlardan yediğimiz goller duran top sonrası ikinci topu kazanamamamız sebebiyle geldi. Bunun için çalışıyoruz.” yanıtını verdi.

BU TARZ STADYUMLARDA MAÇ OYNANMAMASI GEREK

Ligde Hangikredi Ümraniyespor’la oynayacakları maçla ilgili de konuşan Jesus, “Bir sonraki maçımızı oynayacağımız stat aslında Türkiye’nin en üst liginde maç oynanmaması gerektiğini düşündüğüm bir stat. Buraya geldiğimden beri Fenerbahçe’nin oynadığı her maç Portekiz’de canlı yayınlanıyor. Fenerbahçe veya kim olursa olsun Türkiye’nin en üst liginde bu tarz stadyumlarda maç oynanmaması gerektiğini düşünüyorum. Rakibimize saygı duyuyorum. Statla ilgili söylediğimin rakibimizle hiçbir alakası yok. Bu tarz maçlar Avrupa’da başka ülkelerde canlı yayınlanabiliyor. En azından bu tarz stadyumlarda maç oynanmaması gerektiğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

SOL BEK ALMAK İSTERDİM

Son olarak transfer süreciyle ilgili soruyu yanıtlayan Teknik Direktör Jorge Jesus, “Takıma bir oyuncu daha katmak isterdik bir pozisyon için daha. Bu mümkün olacak mı bilmiyorum. Şu anda sadece 1 sol bek var o da Alioski. Ferdi daha sonradan o pozisyonda oynamaya başladı. Lincoln’ün de gerçek pozisyonu o değil. Ama futbol pazarında o pozisyon için alabileceğimiz fazla oyuncu yok. Transfer penceresi açıldığında kafamda iki pozisyon vardı. Kulüp imkanları izin verecek mi bilmiyorum ama eğer imkan olursa isterim.” diyerek sözlerini tamamladı.

ALİOSKİ'DEN MEMNUN DEĞİL

Jorge Jesus’un Alioski’nin performansından memnun olmaması nedeniyle takviye istediği bu bölge için gündeme birçok futbolcunun adı gelmişti. Blind, ve Felipe Jonatan gibi isimleri gündemine alan Fenerbahçe'de önümüzdeki günlerde hareketlilik bekleniyor.

SANTOS'A ŞARTLARI SORULACAK

Felipe Jonatan için de gelecek tekliflerin değerlendirileceği belirtildi. Fenerbahçe’nin, 24 yaşındaki futbolcunun mali şartlarını öğrenmek için Santos ile temasa geçmesi bekleniyor. Yönetim eğer Blind ya da Jonatan konusunda ilerleme sağlarsa, Alioski’nin kiralık sözleşmesinin fesh edilmesi için Al-Ahli ile masaya oturulması bekleniyor.

JURASEK YÖNETİMİN İLGİSİNİ ÇEKTİ

David Jurasek, geçen sezonun devre arasında Mlada Boleslav’dan Slavia Prag’a transfer olmuştu. 22 yaşındaki oyuncu, özellikle bu sezon sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Jurasek, 26 resmi maçta tam 10 asist yaparken, 2 de gol attı. Genç futbolcunun mart ayında Çekya Milli Takımı’ndan davet almasına kesin gözüyle bakılıyor. Fenerbahçe’nin gözlemci ekibinin radarına takılan başarılı oyuncu, yönetimin de ilgisini çekti. Jurasek’in, yaşının genç olması ve yüksek potansiyeli; Sarı-Lacivertliler’in, ileride kârlı bir satış yapmasını sağlayabilir. Slavia Prag, takımın en önemli isimlerinden Yira Sor’u bu ay 6.5 milyon Euro’ya Genk’e satmıştı. Fenerbahçe, Jurasek’i çok daha iyi bir rakama kadroya katmayı umuyor.

MENAJERLER AUGUSTINSSON'U ÖNERDİ

İngiliz ekibi, Ludwig Augustinsson’u sezon başında Sevilla’dan kiralamıştı. Ancak İsveçli oyuncu, fazla forma şansı bulamadı. Gerrard’ın kovulması sonrası göreve gelen Unai Emery, sol bekte Lucas Digne’nin yanına Real Betis’ten Alex Moreno’yu transferin edince, Augustinsson tamamen gözden çıkartıldı. Menajerler, 27 yaşındaki futbolcuyu uygun maliyetle Fenerbahçe’ye getirebilecekleri mesajını gönderdi.

Yönetimin, kariyerinde Kopenhag, Werder Bremen, Sevilla gibi takımlar bulunan ve İsveç Milli Takımı’nda 50 kez forma giyen Augustinsson’a olumlu baktığı kaydedildi. Sevilla, yeni bir takım bulması halinde, Augustinsson’un Aston Villa ile olan sözleşmesini feshedip başka bir takıma kiralamaya yeşil ışık yaktığı belirtildi.