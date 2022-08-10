Transfer döneminin en hareketli takımlarından olan Fenerbahçe için flaş bir iddia daha ortaya atıldı.

Lance'da yer alan habere göre Fenerbahçe ve İngiltere Premier Lig'in yeni ekiplerinden Fulham, Corinthians forması giyen Willian ile ilgileniyor.

Jorge Jesus istedi

İngiliz ekibinin Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmak için devrede olduğu belirtilirken teknik direktör Jorge Jesus'un isteği üzerine Willian'ın Fenerbahçe'nin radarına girdiği iddia edildi.

Fulham favori

Corinthians'ın Libertadores Kupası'ndan elenmesinin ardından tecrübeli futbolcu Willian takımdan ayrılmaya karar verdi. Daha öncede Premier Lig'de Chelsea ve Arsenal formaları giyen Willian'ın İngiltere'ye uyum sağlamakta zorluk yaşamayacağı için transferde Fulham'ın favori olduğunun da altı çizildi.

Tehdit skandalı

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Brezilya ekibi, geçtiğimiz aylarda bir tehdit skandalı ile gündeme gelmişti. İddialara göre Willian ve ailesi, Corinthians'ın Libertadores Kupası'nda Bolivya'nın Always Ready takımına 2-0 mağlup olmasının ardından tehditler aldı. Bu yaşananların ardından Arsenal'den Corinthians'a transfer olan futbolcunun, ailesinin güvensiz hissetmeye devam etmesi durumunda sezon sonunda Brezilya'dan ayrılmayı düşünebileceği belirtilmişti.

Corinthians takımda tutmak istiyor

Tecrübeli futbolcunun durumunun önümüzdeki günlerde netlik kazanması beklenirken Corinthians, Willian'ın takımdan ayrılma fikrini değiştirmeye çalışacak. Bununla birlikte haberin detaylarından edinilen bilgilere göre Willian, ayrılma konusunda oldukça kararlı ve fikrini değiştirmeyi düşünmüyor.

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