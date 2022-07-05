Jorge Jesus istedi! Fenerbahçe, Welington için harekete geçti

Bruma, Lincoln ve Emre Mor ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe transfer çalışmalarını teknik direktör Jorge Jesus'un talepleri doğrultusunda sürdürüyor.

Brezilya basınından Lance'da yer alan habere göre Jorge Jesus'un talebi üzerine Fenerbahçe, Sao Paulo forması giyen 21 yaşındaki sol bek Welington için harekete geçti.

3 milyon Euro'luk teklif

İddialara göre Sarı-Lacivertli ekip Brezilyalı futbolcu için Sao Paulo'ya 3 milyon Euro'ya kadar bir teklifte bulunabilir.

Ekonomik şartlar

Haberin detaylarında ise ekonomik olarak krizde bulunan Sao Paulo, içinde bulundukları durum nedeniyle transfere sıcak bakıyor.

Kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan sol bek, geçtiğimiz sezon 23 karşılaşmada görev alırken, 1 gol, 2 asistlik skor katkısında bulundu.



