Jorge Jesus istedi! Fenerbahçe, Welington için harekete geçti
Bruma, Lincoln ve Emre Mor ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe transfer çalışmalarını teknik direktör Jorge Jesus'un talepleri doğrultusunda sürdürüyor. Brezilya basınında yer alan iddialara göre Sarı-Lacivertli ekip, Jorge Jesus'un isteği üzerine Sao Paulo forması giyen 21 yaşındaki sol bek Welington için harekete geçti.
Bruma, Lincoln ve Emre Mor ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe transfer çalışmalarını teknik direktör Jorge Jesus'un talepleri doğrultusunda sürdürüyor.
Brezilya basınından Lance'da yer alan habere göre Jorge Jesus'un talebi üzerine Fenerbahçe, Sao Paulo forması giyen 21 yaşındaki sol bek Welington için harekete geçti.
3 milyon Euro'luk teklif
İddialara göre Sarı-Lacivertli ekip Brezilyalı futbolcu için Sao Paulo'ya 3 milyon Euro'ya kadar bir teklifte bulunabilir.
Ekonomik şartlar
Haberin detaylarında ise ekonomik olarak krizde bulunan Sao Paulo, içinde bulundukları durum nedeniyle transfere sıcak bakıyor.
Kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan sol bek, geçtiğimiz sezon 23 karşılaşmada görev alırken, 1 gol, 2 asistlik skor katkısında bulundu.