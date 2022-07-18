Jorge Jesus istedi! Fenerbahçe, Nino için harekete geçti

Kim Min-Jae'nin olası transferi nedeniyle stoper arayışına başlayan Fenerbahçe için sürpriz bir isim gündeme geldi.

Brezilya basınından Globo'da yer alan habere göre Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'un isteği üzerine Fluminense'deki performansları ile dikkatleri çeken 25 yaşındaki Brezilyalı stoper Nino için harekete geçti.

Resmi teklif yok

Sarı-Lacivertli ekibin, savunma oyuncusuyla görüşmelere başladığı aktarılırken, Fluminense'ye henüz resmi bir teklif sunulmadığı ancak Brezilya ekibinin ilginin farkında olduğu ve önümüzdeki günlerde bir teklifin geleceğine inandığı iddia edildi.

Jorge Jesus daha önce de istedi

Haberin detaylarında, Jorge Jesus'un geçtiğimiz yıl futbolcuyu Benfica'ya istediği ancak o dönem Portekiz ekibinin Corinthians'tan João Victor'u transfer ettiği belirtildi.

Kariyerinde Brezilya'dan dışarı çıkmayan 25 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon 31 maçta forma giymişti.



