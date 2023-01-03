Fenerbahçe için 12 Ocak’ta başlayacak olan ara transfer döneminin bir numaralı gündem maddesi, savunmaya yapılacak takviyeydi. Sarı-Lacivertliler, Adana Demirspor’un Milli stoperi Samet Akaydın’ın işini bitirdi. Bu transferin artık resmi olarak açıklanması bekleniyorken, yeni bir iddia geldi.

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2022 YILININ EN İYİ TAKIMI: FENERBAHÇE

Geride bıraktığımız 2022 yılında Süper Lig'in en iyi takımı, istatistiklere göre Fenerbahçe... Artık şampiyonluk hasretine bu sezon nokta koymak isteyen Sarı-Lacivertliler, 2022'de çıktığı lig maçlarında rakiplerine puan anlamında adeta fark attı. Fenerbahçe, bu yıl içerisinde çıkılan 34 lig karşılaşmasında 22 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 7 kez berabere kaldı ve 5 kez de mağlubiyet yaşadı. Topladığı 73 puanla ligde 2022'yi zirvede tamamlayan Kanarya, en yakın rakibi Başakşehir'in 11 puan önünde yer aldı.

82 GOL ATTILAR

Bu iki takımı sırasıyla; 61 puanla Trabzonspor, 58 puanla Galatasaray , 57'şer puanla da Beşiktaş ve Alanyaspor takip etti. Sarı-Lacivertliler, bu süreçte rakip fileleri 82 kez sallarken, kalesinde 31 gol gördü.





Hem hücum hem de savunma anlamında da geçen yıl, lige damgasını vuran Fenerbahçe'nin başında bu süreçte en çok lig maçına çıkan İsmail Kartal oldu. Kartal, Fener'in başında 18 mücadelede sadece 1 yenilgi yaşayarak, 73 puanın 41'ine imzasını attı.

YENİ YILIN İLK MAÇI ANTALYA’DA

Fenerbahçe, 2023 yılının ilk maçında Antalyaspor ile karşılaşacak. Ligin 17. haftasında Antalya Stadyumu'nda oynanacak mücadele 20.00’de başlayacak. Karşılaşmada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam’ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Aleks Taşcıoğlu üstlenecek. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Joao Pedro’nun yanı sıra sakatlığı sona eren Nazım Sangare ile Peres’in maç eksiği sebebiyle kadroda olması beklenmiyor. Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu ve Crespo ise sarı kart sınırında yer alıyor. Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus’un Antalyaspor maçına şu 11’le çıkması bekleniyor: Altay, Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Szalai, Arao, Crespo, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Rossi, King, Batshuayi.





INTER FERDİ'NİN PEŞİNDE

Avrupa'nın takip ettiği Ferdi Kadıoğlu ise son iki sezonda yaptığı çıkışla tüm dikkatleri üzerine çekti. A Milli Takım ’a kadar yükselen 23 yaşındaki futbolcu, Napoli ve Dortmund’un yakın takibindeydi. Bu iki takımdan teklif beklenirken, farklı bir kulüp masaya oturmaya hazırlanıyor: İnter Milan... İtalyan devi, sağ bek oyuncusu Denzel Dumfries’i isteyen Tottenham’la pazarlıkları son aşamaya getirdi. Tarafların 30 milyon Euro bonservis bedeliyle el sıkışmaları bekleniyor. İnter, Hollandalı yıldızın yerini doldurmak için kolları hemen sıvadı.

İLK ETAPTA 15 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Lacivert-Siyahlılar’ın teklif yapması beklenen ilk oyuncunun Ferdi Kadıoğlu olduğu iddia edildi. İnter Milan’ın, ilk etapta 15 milyon Euro’luk bir teklif sunması ancak bu rakamın rahatlıkla yükselebileceği kaydedildi. Fenerbahçe, şampiyonluk hedefine iddialı bir şekilde ilerlerken, takımın en önemli isimlerinden biri olan 23 yaşındaki yıldızı satmak istemiyor. Ancak teklif edilecek rakamın 20 milyon Euro’yu geçmesi halinde, yönetimin buna ‘hayır’ demesi de kolay değil.





3'LÜ SAVUNMAYA ALIŞIK

İnter’de teknik patron Simone İnzaghi, 3’lü savunmayla oynamayı tercih ediyor. Ferdi Kadıoğlu, son iki sezonda 3’lü sistemin kanat beki olarak oynamaya fazlasıyla alıştı. Zaten müthiş çıkışını da bu taktikte yaptı. Üstelik 23 yaşındaki oyuncunun hem sağ hem de sol kanat beki pozisyonunda oynayabilmesi, onu daha da değerli bir futbolcu haline getirdi.

JORGE JESUS ÇOK İSTİYOR

İspanya ve Fas basını, Fenerbahçe’nin Valladolid forması giyen Jawad El Yamiq için harekete geçtiğini yazdı. 30 yaşındaki stoper, Fas Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda başarılı bir performans sergilemişti. Çıkan haberlerde Jorge Jesus’un tecrübeli savunmacıyı takımında görmeyi çok istediği belirtildi.

EL YAMIQ TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Valladolid’de düzenli forma şansı bulamayan El Yamiq’in düzenli oynamak için ayrılmaya sıcak baktığı kaydedildi. İspanyol ekibinin de sözleşmesi 2024’ün haziran ayında bitecek olan Faslı savunmacı için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı öne sürüldü. Sağ ayağını kullanan ve 1.93 m. boyunda olan El Yamiq, bu sezon La Liga’da 8 maçta 433 dakika süre aldı.



