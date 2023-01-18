Türkiye'de herkes, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Arda Güler'i 11'de oynatmamasını tartışıyor. Bu konuda her kesimden Portekizli hocaya tepki gelirken çok çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı.









10 NUMARA VERİLDİ AMA...

Alex De Souza, Tuncay Şanlı, Diego Ribas, Robin van Persie, Mesut Özil gibi kulüp efsanelerinin ve dünyaca ünlü yıldızların terlettiği Çubuklu 10 numaranın yeni sahibi Arda Güler olmuştu. Bu heyecanın belki de bir nedeni de 10 numaralı formanın verilmesinin, Arda’nın daha fazla süre alacağına işaret etmesiydi. Ancak öyle olmadı.

JESUS ŞANS VERMİYOR

17 yaşındaki yetenek, fırsat bulduğu her dakikayı en iyi şekilde değerlendirse de Jorge Jesus’un gözüne bir türlü giremedi. Ligde Gaziantep maçı öncesi sadece 35 dakika sahada kalsa da 2 gol atan, Avrupa Ligi’nde 147 dakikaya 1 gol, 1 asist sığdıran Arda Güler buna rağmen beklediği şansı bulamadı. Jorge Jesus, Gaziantep maçında bile taraftarın beklediği hamleyi sona bıraktı. Genç yıldızı 83. dakikada oyuna girebildi.





ANTEP MAÇINDA FARK YARATTI

33 kez topla buluştu, yüzde 92.6 pas isabetiyle oynadı. Genç yetenek, 1 şut pası verdi, 1 etkili şutunu kaleci Günay son anda çeldi. Son haftalarda organize atakla gol bulmakta fazlasıyla zorlanan Fenerbahçe’de, Arda Güler bu anlamda büyük fark yarattı, çok daha fazla süre alması gerektiğini kanıtladı.

JESUS'TAN TEPKİ ÇEKEN ARDA SÖZLERİ

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, hem gazeteciler hem de milyonlarca Fenerbahçe taraftarı, Jorge Jesus’un Arda Güler için sarf edeceği sözleri merakla bekliyordu. Portekizli teknik adam, genç öğrencisinin performansına özel bir parantez açtı ancak tartışma yaratacak ifadeler kullandı. Tecrübeli hoca, “Arda Güler, 1 kişi fazla oynamamız etkisiyle iyi oynadı” dedi. Jesus, “Onun pas kalitesinden faydalanmak istedik. Normalde oynamadığı bir pozisyonda oynattım. Benim için oyuna girenler arasında en iyisi Rossi’ydi. Arda, yavaş yavaş fiziksel olarak daha iyi duruma geliyor. Perşembe günü daha fazla süre alacağını umuyorum” ifadelerini kullandı.





FORMA VERMEDİĞİ TEK GENÇ ARDA DEĞİLMİŞ

Jesus'un kariyeri mercek altına alındığında, tecrübeli hocanın forma vermediği tek genç ismin Arda Güler olmadığı dikkat çekti.

TEMKİNLİ DAVRANIYOR

Jesus'un özellikle 18 yaş ve altı futbolcuları oynatma konusunda son derece temkinli davrandığı gözleniyor.





EN FAZLA REİNİER’İ OYNATTI

Son 10 sezonda Portekizli teknik adamın en fazla forma verdiği U18 futbolcu Flamengo'lu Reinier oldu.

REAL MADRİD’E TRANSFER OLDU

Brezilyalı yıldız, 2019- 2020 sezonunun sonunda 30 milyon Euro'ya Real Madrid'e transfer olurken, Jesus'tan sadece 727 dakika formayı alabilmişti.

RAMOS 408 DAKİKA OYNATTI

Tecrübeli hocanın oynattığı U18 yıldızlar listesinde ikinci sırada Portekiz futbolunun yeni yıldızı Gonçalo Ramos bulunuyor. Başarılı forvet, 2020- 2021 sezonunda henüz 18 yaşındayken 408 dakika oynamıştı.

ARDA ASLINDA ÇOK BİLE OYNAMIŞ!

Arda Güler'in ise 312 dakika ile son 10 sezonda Jorge Jesus'un en çok görev verdiği üçüncü U19 oyuncu olması dikkat çekiyor.

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PORTEKİZLİ GAZETECİ: JESUS BENFİCA'DA DA BÖYLEYDİ

Konuyla alakalı Takvim'e konuşan Record gazetesinden Nuno Martins, "Jorge Jesus, Benfica'yı çalıştırırken de böyle yaptı. Her zaman yaşlı ve tecrübeli oyuncuları tercih etti. Hazır isimleri kullandı" yorumunu yaptı. Arda Güler'in durumu iyice merak konusu oldu.



