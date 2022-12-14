Sezon başında Fenerbahçe 'nin başına geçen Jorge Jesus, sarı lacivertli takım ile hem Süper Lig 'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir grafik çiziyor. Ligde Dünya Kupası arası öncesinde tamamlanan 14. hafta sonunda 29 puanla liderlik koltuğunda oturan Kanarya, UEFA Avrupa Ligi'nde de grupları lider olarak tamamladı.

Hem oynattığı oyun hem de disiplinli hareketleri hem oyuncu tercihleri hem de takıma kazandırdığı isimleri göz önünde bulundurduğumuzda sarı lacivertli takıma bambaşka bir hava katan Jesus için kilit rol şampiyonluk.

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Fenerbahçe ile şampiyonluğu hedefleyen, UEFA Avrupa Ligi'nde de en üst başarı parolasını benimseyen Portekizli teknik adam, Kanarya ile sezon başında 1 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.

Yönetim, tecrübeli hocanın takıma getirdiği pozitif enerjiyle ve katkıyla birlikte sezon bitmeden masaya oturmak ve dünyaca ünlü hocanı sözleşmesini uzatmak istiyor.

BREZİLYA ENDİŞESİ

Bir yandan 68 yaşındaki teknik adamla sözleşme uzatma planı içerisine giren Fenerbahçe diğer yandan Jesus'un ayrılma ihtimaliyle endişeli günler geçiriyor. Bunun nedeni ise FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya'nın çeyrek finalde Hırvatistan'a elenmesi ve ardından teknik direktör Tite ile yolların ayrılması oldu.





Tite ile yollarını ayıran Brezilya Milli Takımı için ülke basını ilk sıraya Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'u yazdı. Brezilya'nın gündemindeki ilk isim olan Jesus'un da bu görevi istemesi sarı lacivertli yönetimi büyük korkuya sevk etti.

JESUS KARARINI VERDİ AMA...

Son dönemde konuyla ilgili çok telefon alan 68 yaşındaki teknik adamın, durumu soran yakın çevresine, "Fenerbahçe'ye 1 yıllık imza attım. Prensipleri olan bir adamım. Sözleşmemin devam ettiği takımları yarı yolda bırakmam. Burada çok seviliyorum ve mutluyum. Hem yönetim hem de taraftar bana güveniyor. Şampiyonluğun en güçlü adayı biziz" demişti. Ancak bu durum sezon sonunda gelebilecek başarıya göre değişiklik gösterebilir.

Jorge Jesus'un takımdan ayrılıp ayrılmayacağı ile ilgili yazarımız Faik Çetiner, köşesinde çarpıcı ifadelerden bahsetti.

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İŞTE FAİK ÇETİNER'İN 'JESUS KALIR MI' BAŞLIKLI YAZISI:

Her Fenerbahçeli’nin en çok merak ettiği konu şüphesiz Jesus’un sezon sonu kararı. Bilindiği gibi Portekizli hocanın mukavelesi 1 yıllık. Dünya Kupası’nda birçok favori takımın yanı sıra teknik direktörlerin de ‘sapır sapır’ döküldüğüne şahit olduk. Bilhassa favori gösterilen Brezilya’nın Hırvatistan’a elenip kupa dışı kalışı büyük bir ‘şok’ oldu.

Jesus’un kendi ülkesi dışında Avrupa’da çalıştırdığı ilk takım Fenerbahçe. Portekizli hocada bir Brezilya hayranlığı var. Gönlünde de Brezilya Milli Takımı’nı çalıştırmak yatıyor. Finali orda yapmak istiyor. Ancak yazılanların aksine Brezilya Futbol Federasyonu bu işe nasıl bakıyor? Ülke takımı genelde Brezilyalılar’a teslim ediliyor. Bu yüzden Jesus birinci tercih olmayabilir. Dil konusu ise Jesus’un avantajı.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖNEMLİ

Gelelim madalyonun diğer yüzüne. Jesus şu anda Fenerbahçe’de baştacı. Ama her zaman söylediğim gibi camia şampiyonluk özlemiyle yanıp tutuşuyor. Sezon mutlu sonla bitmez ise Jesus’a aynı destek verilir mi, tartışılır.

Olayın Jesus tarafına bakalım. Bu konuda hocaya yakınlığıyla bilinen bir dostum ile konuştum. Bana özetle, “Jesus yarışmacı ve gündemde kalmayı seven bir hoca. Fenerbahçe’yi şampiyon yapmak onu kesmez. O, takımını Şampiyonlar Ligi’nde görmek ister. Fenerbahçe bunu başarırsa hoca kalır. Aksi takdirde gider. Kalma şansı yüzde 50” dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un açıklamalarını hatırlayalım. Ne demişti başkan: “Biz Jesus’u göndermeyiz. Giderse kendi gider.” Sorunun net cevabını da sezon sonu alacağız sanırım.

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