65 yaşındaki Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, şimdilerde Flamengo'nun başında yer alsa da zamanında birçok takımın astronomik teklifini reddettiği belirtiliyor. Bu takımlar arasında Türkiye'den Fenerbahçe'nin de yer aldığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yıl çıkan 'Jorge, amado e desamado' adlı kitapta Jorge Jesus'un Benfica'nın başında olduğu dönemde ezeli rakip Porto'nun 7 milyon Euro'luk, Anzhi'nin 8 milyon Euro'luk tekliflerini reddettiği Monaco ve Milan'a da 'hayır' dediğine yer veriliyor.

Jesus, Anzhi dışında en yüksek teklifi ise kariyerinde Fenerbahçe'den almış. Teklif tarihi belirilmese de Portekizli hocanın zamanında Fenerbahçe'den 8 milyon Euro'luk bir teklif aldığı da kitapta yazanlar arasında.