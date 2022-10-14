Jorge Jesus, Fenerbahçe tarihine geçti!

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 4'üncü haftasında Fenerbahçe , AEK Larnaca'ya konuk oldu. Zorlu deplasmandan galip ayrılan sarı-lacivertliler üst tura çıkmayı garantiledi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus gösterdiği performansla Fenerbahçe tarihine geçti. Öte yandan sarı-lacivertlilerin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'nin serisi AEK Larnaca maçıyla birlikte devam etti.





Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un ikinci yarıda yaptığı hamleler sarı-lacivertlilere galibiyeti getirdi. AEK Larnaca ile Fenerbahçe arasındaki maçın ilk yarısı 1-1 bittikten sonra Portekizli teknik adam oyuna 3 hamlede birden bulundu. 69'uncu dakikada oyuna giren isimlerden Bright Osayi Samuel'in kazandırdığı penaltıda aynı dakikada maça dahil olan Michy Batshuayi fileleri havalandırdı. Öte yandan oyuna sonradan giren Enner Valencia bir penaltıda AEK Larnaca kalecisi Piric'i geçemedi.

GRUBUNDA MAĞLUP OLMADI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda birlikte yer aldığı Rennes, Dinamo Kiev ve AEK Larnaca ile oynadığı 4 maçta rakiplerine mağlup olmadı. Sarı-lacivertliler, Rennes deplasmanında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Öte yandan Fenerbahçe bu süreçte Dinamo Kiev'i 2-1 ve AEK Larnaca'yı 2-0 ile 1-2'lik skorlarla devirdi. Sarı-lacivertliler Avrupa Ligi'nin ön elemelerinde oynadığı 4 maçta da mağlup olmamıştı.









Jorge Jesus'un öğrencileri bu sonuçlarla birlikte ilk 4 maçta rakip fileleri 8 kez havalandırdı. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun en golcü takımı unvanının sahibi oldu.

SÜPER LİG'DE AÇIK ARA

Portekizli teknik direktörün takımı formda performansını Spor Toto Süper Lig 'de de devam ettirdi. Lig ve Avrupa'da oynadığı maçlarda rotasyona gitmesine rağmen rakiplerine karşı genel olarak üstün bir oyun oynayan sarı-lacivertliler bu süreçte rakip fileleri 25 kez sarstı. Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon en fazla gol atan takım konumunda bulunuyor.

JESUS'LA BİRLİKTE MUHTEŞEM SERİ

Opta'nın verilerine göre; vrupa kupalarındaki son sekiz maçını (ön elemeler dahil) kaybetmeyen Fenerbahçe (6G 2B), kulüp tarihinde daha uzun bir yenilmezlik serisini sadece Aralık 2006-Kasım 2007 arasındaki dokuz karşılaşmalık dönemde yaşadı. AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupası gruplarında dördüncü maçların ardından tur atlamayı garantiledi.

BATSHUAYİ'DEN DEPLASMANDA İLK GOL AMA...

Fenerbahçe'nin sezon başında Chelsea'den kadrosuna kattığı Michy Batshuayi oyuna sonradan dahil olduğu bir maçta daha sarı-lacivertlilere hayat verdi. Belçiaklı golcü sarı-lacivertli formayla bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 3'üncü kez rakip fileleri havalandırdı.

Yıldız oyuncu Süper Lig'de de 1 gol atma başarısı gösterdi. Michy Batshuayi sarı-lacivertli formayla ilk kez deplasmanda oynanan bir maçta gol atma sevinci yaşadı. Belçikalı santrforun gol attığı maçlarda Fenerbahçe'nin rakiplerini mağlup etmesi dikkatlerden kaçmadı. (Skorer)















