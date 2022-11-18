Sezon başında Fenerbahçe 'nin yoğun uğraşlar sonrasında takımın başına getirdiği tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus, sarı lacivertlilerde olduğu gibi dünyanın birçok liginde çalıştırdığı takımlarda futbolcuları parlatmasıyla dikkat çekiyor.

Sarı lacivertlilerde de hem kendi transferini istediği futbolcuların performansının yüksek olması hem de geçen sezondan takımda kalan yerli ve yabancı isimlerin üst düzey oynaması başarılı bir çalıştırıcı olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

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Jorge Jesus'un Flamengo'daki en iyi anları

FENERBAHÇE'DEN DÜNYA KUPASI'NA GİDENLER

Sarı lacivertli takımın teknik patronu, Enner Valencia ve Michy Batshuayi gibi isimlerin performansını artırırken, bir yandan da bu oyuncuların Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na gitmesine katkı sağladı. Tabii bu durum, daha önceki takımlarında yıldızlaştırdığı futbolcuları akıllara getirdi.

Fenerbahçe ile Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde unutulmaz bir süreci geride bırakarak Dünya Kupası arasına giren Jorge Jesus'un daha önce çalıştırdığı takımlardaki öğrencileri Dünya Kupası'nda boy gösterecek. İşte ayrıntılar...

DÜNYA KUPASI'NA JESUS DAMGASI

2022 Dünya Kupası’na sayılı günler kala turnuvada yer alacak ülkelerin kadrolarında geçmiş dönemde Jorge Jesus’la çalışan futbolcu sayısının çokluğu dikkat çekti.

PORTEKİZ'DE 9 FUTBOLCU

Skorer'de yer alan haberde, başta Jorge Jesus’un kendi ülkesi Portekiz olmak üzere Arjantin, Brezilya ve Uruguay gibi turnuvada öne çıkan güçlü milli takımlarda birçok yıldız isim bulunuyor. Özellikle Portekiz’de Jesus’un hem Benfica hem de Sporting dönemlerinden oyuncuları yer alıyor.

Portekiz Milli Takımı’nın kadrosundan Bruno Fernandes, Ruben Dias, Ruben Neves, Cancelo, William Carvalho, Joao Mario, Gonçalo Ramos, Antonio Silva ve Bernardo Silva daha önce Jorge Jesus’la çalışmış, başarı yakalamıştı.

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GÜNEY AMERİKA'DAN 8 İSİM

Brezilya Milli Takımı’ndan Pedro ve Everton Riberio, Flamengo döneminde Jesus’un öğrencileriydi. Arjantin Milli Takımı’nda da Di Maria, Otamendi ve Enzo Fernandez, 69 yaşındaki teknik adamın Benfica’da çalıştığı oyunculardı.

Uruguay Milli Takımı’nda ise Benfica’da parlattığı Darwin Nunez, Sporting’de çalıştığı Sebastian Coates ve Flamengo’da başarı kazandığı Arrascaeta isimleri göze çarpıyor.

Fenerbahçe’nin deneyimli teknik direktörü, kariyeri boyunca görev aldığı kulüplerde çalıştırdığı, transfer ettiği ve birlikte kupalar kazandığı oyuncularını Katar’daki dev turnuvada yakından takip edecek.



