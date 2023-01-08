Süper Lig 'in 18. haftasında merakla beklenen dev derbide Fenerbahçe , sahasında ağırladığı Galatasaray 'a 3-0 mağlup oldu. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.





Karşılaşmaya ilişkin görüşlerini paylaşan Jorge Jesus, "Normalde Fenerbahçe'nin alışık olduğunun dışında çok daha fazla hata yaptığımız bir maçtı. İlk yarıda daha fazla pozisyon bulan bizdik. Galatasaray, seken bir toptan golü buldu. İkinci yarıya değişiklikle iyi başlamıştık. İkinci golü yiyip kırmızı kart da gelince işler daha zorlaştı. Galatasaray, daha sakin kalan taraftı. Bu maçı kazanmak veya kaybetmek şampiyonu belirlemiyor demiştim. Yine aynı düşüncedeyim. Bugün ligin şampiyonu belirlenmedi. Elbette rakibimizin önüne geçme fırsatını değerlendiremedik. Bugün sahada olanların sorumlusu benim. Bugün aldığımız mağlubiyet, bizim birliğimizi bozmayacak. Kimseyi suçlayamam, bir suçlu varsa benim" dedi.

Transfere ilişkin soruya ise tecrübeli çalıştırıcı, "Şu anda bu konuyu konuşmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Çoğu kişiye göre şu ana kadar ligin en iyi takımıydık. Şimdi elbette rakibimiz öne geçti. Kararlı şekilde yolumuza devam etmemiz gerekiyor" cevabını verdi.

Bu sezon sıklıkla yaşadıkları bir duruma dikkat çeken Jesus, "Maçın ikinci yarısında özellikle işler bizim için karmaşıklaştı. Oyuncularım gergindiler. Bir kişi de eksik kalınca işler daha da zorlaştı. Bu sezon 6. kez eksik kalıyoruz. Şu anda çözmemiz gereken en önemli problem bu. Ben, daha önceki takımlarımda hiç böyle bir durumla karşılaşmamıştım" ifadelerini kullandı.