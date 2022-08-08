Jorge Jesus: Bugün ana hedefimizin ilk maçına çıkıyoruz

Süper Lig 'in ilk haftasında Ümraniyespor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe 'de teknik direktör Jorge Jesus, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk hedeflediklerini belirten Portekizli teknik adam, Ümraniyespor'un taktiksel anlamda disiplinli bir takım olduğunun altını çizdi.

Jorge Jesus'un açıklamaları şu şekilde:

"Bugün ana hedefimizin ilk maçına çıkıyoruz. Fenerbahçe'nin tekrardan şampiyonluklara dönmesi hedefimiz. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Taraftara değinmişken, onların desteği bizim için çok önemli. Sezon boyunca iyi ve kötü günde yanımızda olmalarını istiyoruz. Bizim için önemli olan bu. Ümraniyespor'un geçen sezon oynadığı maçları izledik. Ümraniyespor, taktiksel anlamda disiplinli bir takım. Süper Lig rekabetçi bir lig, 3 puan almak hiçbir maçta kolay değil. Bize çıkaracakları tüm zorluklara hazırız."



