Jorge Jesus: Bizim de söyleyecek sözümüz var!

Portekizli teknik adam, Dinamo Kiev maçının ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. Jorge Jesus, “Grubumuzu mağlup olmadan tamamladık. Lider olarak doğrudan son 16 turuna kaldık. Play-Off etabını maç yapmadan geçme fırsatı yakaladık. Bu iyi bir durumdu. Oyuncularım harikaydı. Avrupa’da güzel performans sergilediler. Şimdi kuraları bekleyeceğiz ama büyük hedefimizin lig olduğunu bilerek bekleyeceğiz” diye konuştu.

‘Blöf yapmıyorum’

Tecrübeli çalıştırıcı, “Bizim hedefimiz Avrupa Ligi’ni kazanmak değil. Blöf yapmıyorum, bilgi ve tecrübem var. Son 16 turunda Avrupa’nın en iyi liglerinden güçlü takımlar var. Bizim ise Avrupa Ligi’ni kazanacak bir takımımız yok. Ancak bizim de söyleyecek sözümüz var. Bu turnuvada devam etmek için son 16 turunda elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Gerçekçi ve mütevazı olmamız gerek. Güzel bir kura çekersek, daha da güzel olur. Avrupa’da beklentilerin üzerinde bir performans sergiledik” dedi.

‘İnanılmaz bir yetenek’

Jesus, son olarak Arda Güler’e değinerek, “Genç bir oyuncu, henüz 17 yaşında. Onun bacağının boyundan büyük adımlar atmasını istemiyoruz. İnanılmaz yeteneği var. Fiziksel olarak gelişmesi gerek. Zamana ihtiyacı var” dedi.

Devleri es geçtik kasayı doldurduk

Fenerbahçe , Avrupa Ligi B Grubu’nu lider olarak tamamlayarak adeta bir taşla iki kuş vurdu. İkinci olsaydık, Şampiyonlar Ligi’nden gelen takımlarla Play-Off turunda karşılaşacaktık. Muhtemel rakiplerimiz Barcelona, Juventus, Sevilla, Ajax, Sporting, Leverkusen, Salzburg ve Shakhtar olacaktı. Devlerle eşleşmekten kurtulduk. Ayrıca Dinamo Kiev’i yenerek 630 bin Euro, liderlik bonusu olarak 1.1 milyon Euro ve son 16 bileti için de 1.2 milyon Euro kazanarak kasamızı doldurduk. Son 16 turundaki rakibimiz 24 Şubat 2023’teki kura çekiminde belli olacak. Maçları ise 9 ve 16 Mart’ta oynayacağız.

Avrupa’da uçuşa geçti!

Sarı-Lacivertliler, sezon başlarken Avrupa Kulüpler Sıralaması’nda 107. basamakta yer alıyordu. Kanarya, Şampiyonlar Ligi’ne kalamasa da Avrupa Ligi’nde önce kulüp etabına ulaştı. Fenerbahçe ardından grupta 4 galibiyet, 2 beraberlikle lider olarak adını son 16 turuna yazdırdı. Bu performans, SarıLacivertliler’i sıralamada adeta uçuşa geçirdi. Jorge Jesus’un ekibi, tam 47 basamak birden yükselerek 60. sıraya yerleşti.

Emre Mor’u Deus kurtardı!

25 yaşındaki oyuncu, Dinamo Kiev maçında 64. dakikada oyuna dahil oldu. Emre Mor, fazla etkili olamazken, uzatma anlarında hakemeitirazdan sarı kart gördü. JorgeJesus, kulübede bu duruma fazlasıyla sinirlendi. Maç biter bitmez Portekizli teknik adam Emre’ye doğru yöneldi. Milli oyuncunun imdadına yardımcı antrenör Joao de Deus yetişti. Deus, başarılı oyuncuya sarılıp uzaklaştırarak Jesus’un o anlık sinirinden nasibini almasını önledi.

Sivas provası Krakow’da başladı

Fenerbahçe, Dinamo Kiev’i 2-0 mağlup etti, grubu lider bitirdi ve Avrupa defterini mart ayına kadar kapattı. Sarı-Lacivertliler artık tamamen ligeyöneldi. Pazartesi günü Sivasspor ile karşılaşacak olan Kanarya, bu maçın hazırlıklarına Krakow’da başladı. Dinamo Kiev maçında oynayan oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular taktik ağırlıklı idman gerçekleştirdi. Fenerbahçe, antrenman sonrası İstanbul’a döndü.

Lincoln Henrique endişesi

Brezilyalı oyuncu, Dinamo Kiev maçı öncesi ceza sınırındaydı. Kart görmesi halinde, Avrupa’daki bir sonraki maçta görev yapamayacaktı. Lincoln, dikkatli davrandı vekart görmedi ancak yorgunluğa bağlı yaşadığı sakatlık nedeniyle 79. dakikada yerini Alioski’ye bıraktı. 23 yaşındaki futbolcunun ilk kontrolündeçok ciddi bir sıkıntıya rastlanmadı. Lincoln’ün durumu yapılacak detaylı muayeneyle netlik kazanacak.

Mircea Lucescu: Tebrik ediyorum

Dinamo Kiev’in teknik patronu, bu sezon Fenerbahçeile oynadığı maçların öncesinde ve sonrasında yaptığı açıklamalarla polemik yaratmıştı. Lucescu, 2-0 kaybedilen mücadelenin ardından ise şunları söyledi: Fenerbahçe’yi tebrik etmek istiyorum. Çok iyi oynadılar. İki önemli hata yaptık, ikisi de gol oldu. Ancak bu demek değil ki Fenerbahçe hak etmedi. Galibiyeti hak ettiler. Kendi oyuncularımı da karakterlerini ortaya koydukları için kutlarım.