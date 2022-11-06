Jorge Jesus: 'Artık lige odaklanın'

Jesus'un, "Artık Avrupa Ligi maçları geride kaldı. Lider olarak gruptan çıkmak bizim adımıza çok önemli bir başarı. Şimdi Mart ayına kadar sadece Türkiye'deki maçlarımıza odaklanma vakti. Bizim öncelikli hedefimiz, Süper Lig şampiyonluğu. Sivasspor , ligin en iyi ekipleri arasında ve yükselen bir performansı var. Evimizde taraftarımızın desteğiyle iyi bir oyun ortaya koyalım ve 3 puanı alarak yolumuza devam edelim. Başarılı performansımızı sürdürelim, avantajımızı koruyalım" dediği bildirildi.