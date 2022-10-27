Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda 3-0 geriye düştüğü maçta Rennes ile 3-3 berabere kaldı ve liderliğini sürdürdü. Maçta goller; 5. ve 30. dakikada Gouiri, 16. dakikada Terrier, 42. dakikada Valencia, 82. dakikada Zajc ve 88. dakikada Emre Mor'dan geldi. Bu sonuçla birlikte iki takım da puanını 11'e yükseltti. Genel averajda üstün olan Fenerbahçe, son haftaya liderlik avantajıyla girdi.

UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile deplasmanda karşılaşacak. Gol düellosuna sahne olan 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, taraftarlara seslendi.

"Ona gösterilen tepkiler, bana gösterilmiş tepkidir"

Oyuncusu Altay Bayındır'a sahip çıkan Portekizli futbol adamı, "Taraftarlara seslenmek istiyorum; oyuncular arasında ayrım yapmayın. İyi anlarda, bizim güçlü olmamız için bize her zaman destek veriyorlar. Bugün Altay'a tepkiler oldu. Ona gösterilen tepkiler, bana gösterilmiş tepkidir. Ben de bunu istemem. Böyle bir ortamda bulunmak istemem. Oyuncular arasında ayrım yapmasınlar çünkü ben yapmıyorum." diye konuştu.







