Sezon başında Jorge Jesus'u takımın başına getiren Portekizli teknik adamın listesi doğrultusunda yapılan transferlerle ligde 14. hafta sonrasında 29 puanla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe , Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

Sarı lacivertlilerde ülke takımlarına giden futbolcular ve sakat olan oyuncuların dışında çalışmalar devam ederken, bir yandan da ocak ayında yapılması planlanan transferler üzerine yoğun bir çalışma gerçekleşiyor.





TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bu bağlamda sarı lacivertli takımın teknik patronu Jorge Jesus, ekibiyle birlikte eksik gördüğü bölgelerin için araştırmalarını sürdürüyor. Tecrübeli çalıştırıcı özellikle savunma bölgesi için birkaç ismi listesine ekledi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimiyle transferler konusunda bir dizi görüşmeler gerçekleştiren dünyaca ünlü teknik adam, bu transferlerden en az birini kadroya katılmasını istiyor.

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YERLİDE İSİM BELLİ

Yerli stoper planları doğrultusunda ilk isim bir süredir gündemi meşgul eden ve Süper Lig 'in büyük kulüplerinin de radarında olan Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın.

28 yaşındaki stoper için sarı lacivertli yönetim, Adana ekibinin yöneticileriyle görüşme gerçekleştirecek. Piyasa değeri 2.5 milyon euro olan Samet Akaydın, Stefan Kuntz tarafından son belirlenen aday kadroda yer almıştı.

Samet, millilerin 2-1 mağlup ettiği Çekya karşılaşmasında 90 dakika sahada kalarak önemli bir performans sergiledi.

Tecrübeli savunmacının sözleşmesi Haziran 2024'te sona eriyor.





JESUS'TAN SÜRPRİZ TRANSFER İSTEĞİ

Sözcü'nün haberine göre; Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve Jorge Jesus'un bir araya geldiği zirvenin detayları belli oldu. Takımın gidişatından oldukça memnun olan Portekizli çalıştırıcı öncelik olarak sürpriz bir ismi istediği öğrenildi.

Sarı lacivertlilerde gündeme CSKA Moskova'dan Willyan Rocha geldi. 27 yaşındaki Brezilyalı stsoper sezon başında 2 milyon euro bonservis bedeliyle Portimonense'den Rus ekibine transfer olmuştu.

Willyan Rocha (ortadaki) bu sezon CSKA Moskova formasıyla toplamda 13 karşılamada forma giyerken 2 gole imza attı.

16 yabancısı olan bu nedenle 2 yabancısına lisans çıkaramayan sarı lacivertliler, bu takviye için 3 yabancı futbolcusuyla devre arasında yollarını ayırmayı planlıyor.

Piyasa değeri 3 milyon euro olan ve CSKA Moskova'nın vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Willyan Rocha için sarı lacivertli takımın reddedilemeyecek bir teklif hazırlığında olduğu ifade ediliyor.

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