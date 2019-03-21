Jorge Jesus, Al Wahda'nın teklifini geri çevirdi!

Adı zaman zaman Türk takımlarının da gündemine gelen Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un Suudi Arabistan kulübü Al Wahda'dan aldığı teklifi geri çevirdiği öne sürüldü.

21 Mart 2019, Perşembe 15:20
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Jorge Jesus, Al Wahda'nın teklifini geri çevirdi!

Adı zaman zaman Türk takımlarının da gündemine gelen Portekizli teknik adam Jorge Jesus, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'deki görevinden geçtiğimiz Ocak ayında ayrılmıştı.

O gün bugündür boşta olan 64 yaşındaki hoca hakkında ülkesinden flaş bir iddia geldi. A Bola'da yer alan haberde Jesus'u bir başka Suudi ekibi Al Wahda'nın da istediği ancak Portekizlinin bu teklifi geri çevirdiği ifade edildi.

Öte yandan başarılı teknik adamın Suudi futbolunun gelişimi için danışmanlık görevinde bulunabileceği ve şu an Riyad yönetimiyle bu konuyu görüştüğü öğrenildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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