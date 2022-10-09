Süper Lig 'in 9. haftasında Fenerbahçe , Fatih Karagümrük'ü 5-4'le geçti ve puanını 17'ye yükseltti. Sarı-Lacivertliler'in gollerini Valencia(3), Crespo ve Batshuayi atarken konuk ekibin gollerini Borini(2), Kouassi ve Burak Kapacak attı.

En gollü maç

İki İstanbul takımının karşılıklı gollerine sahne olan mücadelede toplam 9 gol atıldı ve böyşlece Süper Lig'in bu sezonki en gollü karşılaşması oldu. Jorge Jesus'un öğrencileri, yenilmezlik serisini 4 maça taşıdı, 17 puana ulaşarak 4. sıraya yerleşti. 5 maçtır kazanamayan Andrea Pirlo yönetimindeki Karagümrük ise 6 puanla 17. basamakta, ateş hattında kaldı.





Valencia'dan hat-trick

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Valencia, takımının Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk ettiği karşılaşmada hat-trick yapmayı başardı. Bu hat-trick, 5 yıllık ara sonrası Fenerbahçe formasıyla ligde bunu başaran ilk isim olmasını sağladı. 32 yaşındaki oyuncu, bu sezon takımıyla çıktığı 7 Süper Lig maçında 10 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

Ferdi kadroda yer almadı

Süper Lig 'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Fenerbahçe 'de 90 dakika öncesi Ferdi Kadıoğlu şoku yaşandı. Milli oyuncu, mide enfeksiyonu geçirmesi sebebiyle Karagümrük maçının kadrosunda yer almadı.

23 yaşındaki yıldızın yanı sıra uzun süredir sakatlığı bulunan Nazım Sangare, tedavilerine devam edilen Luan Peres, Joshua King, Mert Hakan Yandaş ve Willian Arao zorlu mücadelede forma giyemediler.









'Hedefe ulaşılmıştır'

Sarı-Lacivertliler'in hocası Jorge Jesus, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Jesus, '1-0 da olsa 5-4 de olsa 10-9 da olsa önemi yok. Hedefe ulaşılmıştır. Kazandık ama eksiklerimizi göz ardı etmeyeceğiz. Önemli olan galip gelmekti ve bu gerçekleşti.' dedi.

'Ferdi bugün 11'de oynayacaktı'

Defansif eksiklerimizi gidereceğiz. Ferdi bugün 11'de oynayacaktı. O olmayınca planımız etkilendi. İyi durumda olduğunu düşünüyorum. Defansta göstermiş olduğumuz kötü performansta yorgunluğun da etkisi var. Stoperlerimiz her maç 90 dakika oynadı. Sahada verdikleri kararlar en doğru kararlar değildi. Bu da mental yorgunluk göstergesi, özellikle Szalai için.

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'Önemli olan galip gelmekti'

Normalde savunmada güvenli takımız. Son 4-5 maç gol yemedik ama bugün savunma hattı kaleci dahil iyi günümüzde değildik. Önemli olan galip gelmekti ve bu gerçekleşti. Bugünkü maç defans güvenliğimizin örneği değildi. Bugünkü maçı ofansif kalitemizle kazandık.





Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Fatih Karagümrük karşısında alınan galibiyet sonrasında birinci sıranın savaşında olmanın önemli olduğunu ifade ederken, müsabaka içerisinde Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır’a verilen tepkileri normal karşılamadığını söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe evinde Fatih Karagümrük’ü 5-4 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, bugün maçı hem statta hem de evinde izleyen herkesin mutlu olduğunu ifade ederek, “9 gol vardı toplamda. Bugün galip geldik ama galip gelebilmek için 5 gol atmamız gerekti. Defansif organizasyon bugün çok iyi değildi. Daha önceki maçlardaki görüntüyü veremedik. 5 maçtır üst üste gol yemiyorduk, bu da futbolun bir parçası. Sezon başından beri 14, 15 maçın geneline göre defansif olarak değerlendiriyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bizim için birinci sıranın savaşında olmak önemliydi” şeklinde konuştu.

“Altay’a verilen tepkileri normal karşılamıyorum”

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır’a verilen olumsuz tepkilere cevap veren Jesus, "Bu durumu normal karşılamıyorum, buna alışkın değilim. Taraftarlar işler iyi gitmediği zamanda da oyuncularına sevgi göstermeli. Kazanırken de kaybederken de oyunculara sevgi göstermesi gerekiyor taraftarın. Sadece işler iyi giderken değil, kötü gittiğinde de oyunculara moral vermek gerekiyor. Altay büyük bir kaleci ve milli takımın kalecisi. Herkesin kötü günü olabilir. Sevgi gösterilmesi gerekir. Tüm taraftarlar böyle düşünmeli. Sol bek konusunda fikrinizi anlıyorum ama kararı teknik direktörü veriyor. Gerektiğinde bir çok değişiklik yapabiliyoruz. O karar herkes tarafından normal karşılanmayabilir. Lincoln’ün avantajı şuydu. Alioski 90 dakika oynamıştı son maçta. Bu maçta çok fazla rotasyon yapamadım. Bugüne kadar çok az toparlanma süremiz vardı. Toparlanmak için daha az süre vardı, daha az değişiklik yaptık. Sakat oyuncular ve yorgun oyuncular var. Bunun bazı göstergelerini gördük. Bu şeylerin hepsi birbiriyle bağlantılı” ifadelerini kullandı.

“Yaşanan sakatlıklar ve mental yorgunluklar elimizdeki kadroyu daraltıyor”

Futbolcularının fiziksel durumu ile ilgili konuşan tecrübeli teknik adam, “Attila’da özellikle onun üzerinde aşırı yük oluştu. Oynadığımız tüm maçlarda oynadı. Dolayısıyla onun üzerinde fiziksel, mental yük fazla arttı. Maç içerisindeki verdiği kararlar gözüktü. Toplu topsuz oyunda karar hataları yaptı. Luan Peres sakat, o pozisyonda Serdar Aziz var sadece. Ferdi de oynayacaktı ama maçtan önce stada geldiğimizde rahatsızlık hissetti, bugün oynayamadı. Arao, Mert ve Luan şuan sakatlar. Elimizdeki kadroyu bu durum daraltıyor. Bugün Zaj, Crespo ve İsmail’in yerine girebilirdi. Crespo takımda en formda olan oyunculardan biri. Takımın galibiyet golünü aradığı dakikalarda oyundan çıkartmak istemedim. Ben değişiklikleri yaparken oyuna 2 forvet sokmayı daha doğru buldum. Maçın gidişatına göre kararlarımı veriyorum. Bir maça giderken değişiklik düşünmüyorum, gelişen olaylar kararlarımı etkiliyor. Oyuna sonradan giren oyuncuların desteğiyle maçı kazandık” diye konuştu.