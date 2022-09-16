Jorge Jesus: 5 dakika daha olsaydı bu maçı kazanırdık!

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında Rennes'e konuk Fenerbahçe , 2-0 geriye düştüğü mücadeleden 60. dakikada İrfan Can Kahveci ve 90+2. dakikada da Enner Valencia’nın (P) golleriyle 2-2’lik skorla ayrıldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, oyuncularını sergiledikleri performanstan dolayı kutladı, ''Oyuncularımı bugün tebrik etmekten yorulmayacağım. Kalplerini, ruhlarını sahaya koydular.'' dedi.

'5 dakika daha olsa maçı kazanabilirdik'

2-0'dan geri döndüklerini ve iyi bir sonuç aldıklarını dile getiren Jorge Jesus, ''Yaptığımız değişiklikler de skoru almamızda yardımı oldu. 5 dakika daha olsa maçı kazanabilirdik. Kim oynarsa oynasın seviyemizi gösteriyoruz.'' ifadelerini kullandı.









'Savunma arkasına atılan iki toptan iki gol yedik'

Fransız ekibinin transferde milyonlarca Euro harcadığını ve oyuncularının kalitelerini bildiklerini aktaran Portekizli futbol adamı, ''Savunma arkasına atılan iki toptan iki gol yedik. Ben bunun bireysel veya kolektif hatalar olduğunu düşünmüyorum. O anlar, rakibimizin iyi oynadığı anlardı.'' dedi.

'Bir kırık yok gibi ama bu kesin bir bilgi değil'

Sakatlanan Luan Peres'in hastanede olduğunu aktaran tecrübeli isim, ''Bir kırık yok gibi ama bu kesin bir bilgi değil. Onun sakatlığı dışında her şey bizim için iyiydi.'' diye konuştu. Rennes ve Dinamo Kiev'in grupta hala favori olduğunu düşündüğünü söyleyen başarılı isim, ''Rennes, tehlikeli bir takım. Dinamo Kiev de Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir takım normalde. Dolayısıyla fikrim devam ediyor.'' dedi.







