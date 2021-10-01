Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor forması giyen Jorge Felix, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacakları maç iddialı açıklamalar yaptı.

"Beşiktaş'a karşı da bu ivmeyi sürdürmek istiyoruz"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan İspanyol forvet, "Şu anda İstanbul'dayız ve yarın oynanacak maça hazırlanıyoruz. 2 maçtır kazanıyoruz. Bende takıma yardımcı oluyorum. Yarın Beşiktaş'a karşı da bu ivmeyi sürdürmek istiyoruz'' dedi.









"Gol atacağıma dair his var içimde"

İnşallah maçı kazanacağız, beklentimiz bu yönde. Ben de gol atarak Sivasspor'a yardımcı oluyorum. Gol atmak için elimden gelen mücadeleyi ortaya koyacağım. Gol atacağıma dair bir his var içimde.

Sakatlar Beşiktaş'ı etkileyecek

Beşiktaş, son dönemde çok büyük bir maç trafiğinde geçiyor, çok sakat oyuncusu var. Bu onları etkileyecektir ama çok sayıda da oyunculara sahipler. Ama Beşiktaş Beşiktaştır, oynamayacak oyuncuların yerlerine başka oynayacak oyuncuları da var.

Montero hakkında...

Montero gerçekten lige çok iyi başladı, goller de atarak başladı. Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund maçında iyi oynadı ve gol attı, ligde de attı. Umarım kısa sürede sahalara geri döner ve gollerini atar ama bize değil" dedi.

11 maç, 2 gol

Öte yandan, bu sezon Sivasspor ile 11 maça çıkan Felix, 2 gol kaydetti.







