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Jordi Bongard hayatını kaybetti

Borussia Mönchengladbach'ın 20 yaşındaki stoperi Jordi Bongard'ın geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybettiği açıklandı. Gladbach Sportif Direktörü Roland Virkus konuyla ilgili, "Korkunç haberi alınca hayretler içinde kaldık" dedi.

24 Şubat 2022, Perşembe 21:20 Son Güncelleme:
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Jordi Bongard hayatını kaybetti

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach'tan kahreden haber... Yeşil-Siyahlı kulübün altyapısından yetişen ve A takıma aday isimlerden olan Jordi Bongard'ın trafik kazasında hayatını kaybettiği açıklandı.

Gladbach'ın sportif direktörü Roland Virkus yaptığı açıklamada, "Bu sabah bu korkunç haberi aldık ve hayretler içinde kaldık. En derin duygularımız ve düşüncelerimiz Jordi'nin ailesiyle birlikte" dedi. 

Alman oyuncu 1.96 boyundaydı ve stoper olarak görev yapıyordu. 


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