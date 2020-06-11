Jordi Bertomeu: Sorunu çözmek için beraber çalışmaya hazırız

EuroLeague CEO’su Jordi Bertomeu FIBA ile iletişime geçerek Avrupa’daki basketbol organizasyonlarının içinde yer aldığı karmaşayı azaltmayı planladıklarını söyledi.

Bertomeu, “FIBA ile aramızda bir savaş yok, sadece farklı organizasyon modellerine sahibiz. Bundan 4-5 yıl önce EuroLeague’in kontrolünü ellerine geçirmeye çalıştıkları doğru. Ancak artık bu sorunu ortadan kaldıracak çözümler bulmalıyız. Avrupa kıtasında aynı 4 farklı basketbol organizasyonunun olması mantıklı değil. Bu sorunu çözmek için beraber çalışmaya hazırız” dedi.