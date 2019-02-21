Jordi Bertomeu: Bir takımın yalnızca EuroLeague’de oynaması mümkün

EuroLeague başkanı ve CEO’su Jordi Bertomeu, Avrupa’nın zirve turnuvasındaki bir ekibin ulusal bir ligde yer almasına gerek olmadığını açıkça dile getirdi.

Jordi Bertomeu, İspanyol yayın organı CADENA SER‘e EuroLeague ekipleriyle ilgili son gelişmeler hakkında konuştu.

Real Madrid‘in İspanya Ligi’nden ayrılma ihtimali hakkında konuşan Bertomeu şu ifadeleri kullandı:

“Bir takımın ulusal liglerden birinde oynamadan EuroLeague’de mücadele etmeye devam etmesi mümkün.”

Bertomeu ayrıca EuroLeague bir federasyon değil şirket olduğunu belirtirken kulüp sahiplerinin merkezde olduğunu vurguladı:

“Takım sahipleri kararları alıyor. Turnuva için en iyi kararları onlar veriyor, böylece bazı bürokratik süreçlerden de kaçabiliyoruz. Gelecek birçok değişiklik getirebilir. Bir şirket olarak esnek olmaya mecburuz.”

“Takım sahipleri üç kuralın değişikliğiyle ilgili kararlar alacak. Gerekirse değişiklikler yapılacak. Kulüplerin kuralları en iyi şekilde çalışması ve şirketleri için en iyi kararı vermeleri gerekiyor.

Real Madrid‘in İspanya Ligi’nden, Olympiakos’un Yunanistan Ligi’nden çekilmesi gündemdeyken EuroLeague’in de alınabilecek kararlara adapte olması elzem.

EuroHoops