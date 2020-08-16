NBA’de Chicago Bulls forması ile efsaneleşen Michael Jordan, 1985 yılında İtalya’da bir hazırlık maçında forma giymişti. Söz konusu tarihte Jordan, smaç yaparken pota camını kırarak hafızlardan silinmeyecek bir görüntünün altına imza atmıştı. Bu anlamda Christie's isimli bir müzayede şirketi, efsanenin o dönem giydiği ayakkabıları internet sitesi üzerinden satışa çıkardı. 650 bin Dolar’lık bir satış beklenen ayakkabı için hedefe ulaşılamasa da rekor kırıldı.

Mayıs’ta 560 bin Dolar

57 yaşındaki spor adamının, bir çift ayakkabısı için toplam 615 bin Dolar’lık bir ödeme gerçekleştirildi. Daha önce Jordan’ın NBA’de ilk sezonunda giydiği imzalı ayakkabı için mayıs ayında müzayede gerçekleştirilmişti. O dönem ise 560 bin Dolar’dan ayakkabı kendisine alıcı bulmuştu.



