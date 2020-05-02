Jordan’dan 100 milyona ret

NBA’in gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen Michael Jordan ile ilgili 2017 yılında yaşanan ilginç bir olay ortaya çıktı. İddiaya göre 57 yaşındaki efsaneye, dünyaca ünlü bir marka tarafından 2 saat için 100 milyon Dolar’lık (702 milyon TL) bir reklam teklifi geldi. Ancak Jordan’ın, bu teklifi sebebi açıklanmayan bir nedenden dolayı reddettiği öğrenildi. Chicago Bulls ile büyük başarılan yakalayan Jordan’ın, servetinin 1.5 milyar Dolar’dan (10.5 milyar TL) fazla olduğu biliniyor.