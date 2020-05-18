Jordan Veretout, Türk Telekom Stadyumu'nu unutamıyor

Roma'nın Fransız oyuncusu Jordan Veretout, milli takım ile U-20 Dünya Kupası'nda oynama şansı yakaladığı Galatasaray'ın evi Türk Telekom Stadyumu'nu çok beğendiğini söyledi.

18 Mayıs 2020, Pazartesi 15:26 Son Güncelleme:
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Jordan Veretout, Türk Telekom Stadyumu'nu unutamıyor

Roma'nın Fransız yıldızı Jordan Veretout, taraftarlarla yaptığı bir canlı yayın sırasında en beğendiği stadyumlar arasında Türk Telekom Stadyumu'na da yer verdi. 

Taraftarların sorularını yanıtlayan Veretout, "İngiltere ve Fransa'da çok güzel stadyumlar var. Ayrıca 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda oynadığım Galatasaray'ın stadyumunu ve Santiago Bernabeu'yu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. 

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında İstanbul'da Başakşehir'e karşı oynadıkları maçta attığı penaltı golüne de değinen Veretout, "Stadyumda sağır edici bir gürültü vardı. Hakemin düdüğünü bile duyamıyordun. Sonra kalecinin hareket ettiğini gördüm ve köşeyi seçtim" dedi. 


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