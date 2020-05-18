Roma'nın Fransız yıldızı Jordan Veretout, taraftarlarla yaptığı bir canlı yayın sırasında en beğendiği stadyumlar arasında Türk Telekom Stadyumu'na da yer verdi.

Taraftarların sorularını yanıtlayan Veretout, "İngiltere ve Fransa'da çok güzel stadyumlar var. Ayrıca 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda oynadığım Galatasaray'ın stadyumunu ve Santiago Bernabeu'yu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında İstanbul'da Başakşehir'e karşı oynadıkları maçta attığı penaltı golüne de değinen Veretout, "Stadyumda sağır edici bir gürültü vardı. Hakemin düdüğünü bile duyamıyordun. Sonra kalecinin hareket ettiğini gördüm ve köşeyi seçtim" dedi.



