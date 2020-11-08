İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın kalecisi Jordan Pickford, yeniden yaptığı bir hareket ile gündeme geldi. Liverpool maçında Virgil van Dijk'a müdahalesi ile Hollandalı oyuncunun sezonu kapatmasına neden olan Pickford, bu kez de dün oynanan Manchester United maçında Harry Maguire'a çok sert bir harekette bulundu.

Elinden kaçırdığı top sonrası Harry Maguire'a ceza sahası içinde adeta tekme atan Pickford, Van Dijk pozisyonunda olduğu gibi bu pozisyondan da bir penaltı, bir kart cezalandırması olmaksızın çıkmayı başardı.

Dünyanın en pahalı üçüncü savunma oyuncusu Virgil van Dijk'a yaptığı kontrolsüz müdahale, Hollandalı oyuncunun sezonu kapatmasına neden olurken şimdi ise 88 milyon Euro ile dünyanın en pahalı savunmacısı Maguire'ı hedef alan Pickford için 'Pahalı savunma oyuncularına saldırmayı seviyor' yorumları yapıldı. Pozisyon sonucunda penaltı kararı çıkmaması birçok futbol yorumcusu tarafından eleştirilirken taraftarlar da Pickford'a yine büyük tepki gösterdiler.