Michael Jordan'ın 1998 NBA Finalleri'nin ilk maçında giydiği forma, açık artırmada 10.1 milyon Dolar'a satıldı ve tarihteki en pahalı spor hatırası oldu. Bu alandaki bir önceki rekor, iki yıl önce vefat eden Diego Armando Maradona'nın formasıydı. Maradona'nın 'Tanrı'nın Eli' forması yine bu yıl 9.3 milyon Dolar'a satılmıştı.

Açık artırmada Jordan'ın formasının 3 ile 5 milyon Dolar arasında satılması bekleniyordu. Ancak Jordan'ın forması beklentilerin çok üzerinde bir rakamla satıldı. Jordan'ın forması sadece basketbol değil spor hatırası rekoru kırdı. Mayıs ayında Kobe Bryant'ın Los Angeles Lakers'taki çaylak sezonundaki forması 3.7 milyon Dolar'a satılmış ve basketboldaki en pahalı forma olmuştu.

2020 ESPN-Netflix yapımı 'Son Dans' dizine konu olan şampiyonluktaki forma için 20 teklifin yapıldığı bildirildi.

Jordan'ın 1997-08 sezonundaki imzalı otobiyografi kartı ise 2.8 milyon Dolar'a satılmıştı.

Jordan efsaneleştiği Chicago Bulls ile 1990'larda 8 yılda 6 şampiyonluk yaşamıştı. Bunlardan sonuncusu 1998'de, Utah Jazz'e karşı oynadıkları ve 4-2 kazandıkları seriydi. Bu şampiyonluğun ardından efsane kadro dağıldı, Jordan emekli olurken; Scottie Pippen, Dennis Rodman ve Steve Kerr gibi yıldızlarla yollar ayrılmıştı.

(NTV Spor)