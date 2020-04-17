Jordan için geri sayım

NBA efsanesi Michael Jordan’ın 6 şampiyonluk kazandığı Chicago Bulls döneminin özellikle son sezonunu anlatan ve 10 bölümden oluşan ‘The Last Dance’ (Son dans) adlı belgeseli için geri sayıma geçildi. ABD’de ESPN kanalından, diğer ülkelerde Netflix üzerinden yayınlanacak belgeselde, özel röportajların yanı sıra Jordan’ın daha önce hiç yayınlanmamış görüntüleri de yer alacak. Belgesel için Jordan “İnsanlar benim korkunç biri olduğumu düşünecekler” diyor.