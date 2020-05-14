İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Newcastle United'da forma giyen Jonjo Shelvey, kariyeriyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Geçmiş dönemlerde Liverpool formasını da terleten tecrübeli orta saha oyuncusu, Merseyside temsilcisinden 21 yaşında ayrılmasını bir hata olarak gördüğünü itiraf etti.

Shelvey, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Orada kalmalı mıydım? Muhtemelen evet. En azından 1-2 sene daha, sadece işlerin nasıl gideceğini görmek için. Geçmişe dönüp baktığınız zaman bazı yanlış kararlar verdiğinizi fark edebiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.