Daha önce William Carvalho ve Nabil Fekir gibi devlerin listelerindeki oyuncuları kaparak dikkatleri çeken Real Betis, bu kez de transferin bir başka gözdesi Jonathan David'i kadroya katmaya hazırlanıyor.

Estadio Deportivo'nun haberine göre David'in kulübü Gent'in, İspanya La Liga ekibi Real Betis'in yaptığı 15 milyon Euro'luk teklifi kabul ettiği belirtildi.

20 yaşındaki Kanadalı oyuncu, özellikle bu sezon Gent formasıyla çıktığı 27 lig maçındaki 18 gol, 8 asistlik performansıyla dikkat çekmişti.

Birçok takımın transfer listesinde yer alan genç yıldız, özellikle Pierre-Emerick Aubameyang'ın takımdan ayrılması beklenen Arsenal'in uzun vadeli alternatiflerinden biri olarak görülüyordu.



