Yeni tip corona virüs (Covid-19) vakaları nedeniyle Detroit Pistons-San Antonio Spurs maçının ertelendiği NBA’e 6 maçla devam edildi. Boston Celtics, TD Garden Arena’da ağırladığı Denver Nuggets’ı 112-99’luk skorla geçerek 27. karşılaşmasında 14. galibiyetine imza attı.

Celtics’te Jaylen Brown 27 sayı, 5’er ribaunt ve asist, Jayson Tatum 21 sayı, 8 asist ve 6 ribaunt, Kemba Walker 17 sayı, Tristan Thompson 9 sayı ve 12 ribauntla galibiyette etkili oldu.

Sezonun 12. yenilgisini alan Nuggets’ta Nikola Jokic 43 sayı, 6 ribaunt ve 5 asist, Jamal Murray 25 sayı, 6’şar ribaunt ve asist, Facundo Campazzo 15 sayı ve 8 asistlik performans göstermesine rağmen galibiyet için yeterli olmadı.

Gecenin sonuçları:

Boston Celtics-Denver Nuggets: 112-99

Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans: 113-144

Milwaukee Bucks-Toronto Raptors: 113-124

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers: 104-112

Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 104-115

Phoenix Suns-Brooklyn Nets: 124-128