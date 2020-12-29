Jokeyler Derneği’nden Süleyman Akdı’ya çok sert tepki

Bugün yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

JOKEYLER DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ’NDEN BİLGİLENDİRME…

22 Aralık 2020 Salı günü Fanatik.com.tr sitesinde yer alan ‘Veliefendi Hipodromu’nda skandal görüntüler’ başlığı ile altında verilen ‘At yarışında geçtiğimiz perşembe günü vefat eden TJK Asli Üyesi Kemal Serdar Özçolak’ın (59) kaybının büyük üzüntüsü yaşanırken kuş merakıyla tanınan Özçolak’ın İstanbul Veliefendi Hipodromu’ndaki değerli kuşlarının eski jokey Süleyman Akdı (71) tarafından merhumun ailesinden izinsiz ve habersiz alınması şoke etkisi yarattı.’ haberi nedeniyle derneğimiz üyelerine ve at yarışı camiasına bir açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur.

Özçolak ailesi tarafından TJK TV yorumcusu ve Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi danışmanı eski jokey Süleyman Akdı hakkında Cumhuriyet Başsavcısı’na suç duyurusunda bulunulmasından dolayı adli süreç devam ettiği için bu konu ile ilgili yorumda bulunmayacağız.

Ayrıca özellikle belirtmek isteriz ki, 20 Kasım 2019 tarihinde Veliefendi hipodromunda yarış saatleri içerisinde derneğimizin Mali Müşaviri’ne yanındaki grup ile birlikte hakaret edip küfürler savuran ve yanındaki şahıs tarafından fiili saldırıda bulunulmasına sebep olan eski jokey Süleyman Akdı hakkında Türkiye Jokey Kulübü Genel Müdürlüğü’ne ve Yüksek Komiserler Kurulu’na şikayet dilekçesi gönderilmişti. Ancak bu olayla alakalı gerekli soruşturmanın yapılmadığını ve sonuca ulaşmadığının bilinmesini isteriz.

Bu yaşanan olayın ardından, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 5253 sayılı dernekler kanunu ve bu kanunlarla ilgili yönetmelik hükümleri yanı sıra dernek ana tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereği 21.11.2019 tarihinde derneğimizden ihraç edilmiştir.

TJK TV’de jokey ve aprantilere eleştirilerde bulunup yorum yapan ayrıca genç apranti adaylarına örnek olması gereken sayın Süleyman Akdı’yı camiamızın prestijinin zarar görmemesi için TJK TV’de program yapmasını ve Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi’nde görev almasını doğru bulmuyoruz.

Bozan Baydan