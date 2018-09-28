Joker Necip Uysal yine devrede

Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Fenerbahçe derbisinden 1-1’lik beraberlikle ayrılan Beşiktaş’ta gözler Kayserispor maçına çevrildi. Kayserispor maçından galibiyetle ayrılarak ligde bir seri yakalamak isteyen Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Şenol Güneş, Adriano’nun yetişememesi durumunda, sol bekte Necip Uysal’ı oynatmayı planlıyor.

Nerede bir eksiklik varsa, orayı doldurması nedeniyle takımın jokeri olan Necip’in yanı sıra, Şenol Güneş’in Vida’ya da o bölgeye çekebileceği kaydedildi.

Adriano’nun henüz iyileşememesi ve Caner Erkin’in de Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı olmasından dolayı, sol bekte çözüm arayışı içerisinde olan Güneş, Necip seçeneğine daha sıcak bakıyor.

Taktik antrenmanlarında, Necip ile Vida’ya sol bekte deneyecek olan Şenol Güneş’in, ortaya çıkan bu durumdan dolayı Caner Erkin’e de bir hayli kızgın olduğu vurgulandı. Sarı kart görmesine neden olacak bir laf söylemediği için Caner’i savunan deneyimli teknik adamın, ligin kalan haftalarındaki maçlarda, hakemlerle gereksiz diyalogları istemediğini söylediği öğrenildi. Caner’den sonra Adriano’nun da Kayserispor maçında oynamama ihtimalinin yüksek olması nedeniyle, takım içerisinde çözüm üreten deneyimli teknik adamın, Atiba’yı oynatıp oynatmama konusunda kararsız kaldığı belirtildi.