Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, uzun rotasyonuna yaptığı Kyle O'Quinn transferi sonrası Johnny Hamilton ile yollarını ayırdı. Adriyatik Ligi takımlarından Karadağ temsilcisi Mornar Bar, Johnny Hamilton'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını açıkladı.

Sezon başında Darüşşafaka Tekfen'den Fenerbahçe Beko'ya transfer olan Hamilton, Sarı-Laciverliler ile 1+1 yıllık bir sözleşme imzalamıştı. Bu sezon Turkish Airlines EuroLeague'de 13 maçta ortalama 6:54 dakika süre alan Hamilton; 1 sayı, 2 ribaunt, 0.6 blok ortalamalarıyla oynadı. Basketbol Süper Ligi'nde ise 15 maçta süre alan Hamilton; 7.1 sayı, 3.5 ribaunt ve 0.8 blok ortalamaları elde etmişti.