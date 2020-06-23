Johnny Bravo kimdir?

ohnny Bravo, bir Amerikan animasyon televizyon serisidir. Yaratıcısı Van Partibledir. İlk yayın Cartoon Network'te 7 Temmuz 1997 ve 4 sezon 67 bölüm sürmüştür. Seri aslında 12 bölüm ve bir yarım saatlik pilot bölüm değerinde sürecekti, 1999'da yenilendi ve resmi bitişi 27 Ağustos 2004 tarihindedir, ama Kasım 2009'da tekrar yayın kararıyla Cartoon Network'e geri geldi.

Johnny Bravo aslında Cartoon Network'ün World Premiere Toons için yaratılan iki kısa bölümle ortaya çıktı ve belirlenmiş birkaç karakterle seriye devam edildi. Birkaç ünlü oyuncu gösterildi.

Johnny Bravo siyah güneş gözlüğü ve tişört, mavi kot, bir pompadour saç stili ve Elvis Presley'ye benzer kişisel ses tonlu, kaslı sarışın genç adamdır. Sürekli olarak çevresindeki bir kadını, o bölüm boyunca kendine aşık etmeye çalışır. Narsist ve budalalık özelliğiyle çekiciliği olan her bayana yönelir.

Onun maceraları ve problemleri genellikle kızıl saçlı 10 yaşındaki bir kız olan Suzy, yaklaşık Johnny'nin yaşlarında kahverengi saçlı zeki inek Carl, ve bir baba figürü olarak hizmet eden 50 yaşındaki Babalık ın etrafnda süregelmektedir.

Başlarında, orijinal kısa animasyonlar halinde bazı yaratıcı formatlar kullanılarak yayınlandı. Bununla birlikte, şov tamamen yenilendi, animasyon stili ve belirlenmiş karakterlerin kişilikleri değiştirildi. Şovun final sezonu orijinal formatına geri döndü. İzleyicilerden Johnny Bravo 'nun şovunda JBVO kullanılması talebi geldi. JBVO tahminen ilk yılı için yayınlandı.

Ana karakterler

Johnny Bravo: 30'lu yaşlarda devamlı kızlar peşinde koşan ve her seferinde hüsrana uğrayan, kasları beynine göre daha fazla gelişmiş olan ve kas gösterilerine bayılan başrol oyuncusu.

Bunny Bravo: Johnny Bravo'nun annesi ve tipik bir Amerikan ev kadınıdır. Oğluna çok düşkündür.

Little Suzy: Johnny Bravo'nun komşu kızı. Kızıl saçlı ve 8 yaşındadır. Çok şirin ve şirin olduğu kadar da zeki bir kızdır. Johnny Brovo'yu sürekli işlerinde kullanır ve sinir eder.

Carl Chryniszzswics: Johnny Bravo'nun tek arkadaşı. Johnny Bravo'ya göre mankafadır. Kendisi bilimle haşır neşirdir ve zekidir. Diziye 2. sezonda giriş yapmıştır. Babalık'ın dükkânında takılır.

Babalık: Johnny Bravo'nun takıldığı fast food dükkânının sahibidir. Dükkanındaki yemeklerin tarifi bilinmiyordur ve birçok hayvandan yemek yapmaktadır. Olgun yaşlarda ve paragöz bir adamdır. Diziye 2. sezonda giriş yapmıştır.

Usta Hama: Johnny Bravo`nun karate öğretmenidir Johnny`e hep ayak işlerini yaptırır.

Bebiş (Orman Çocuğu): Birkaç bölümde çıkmıştır. Düşmanı bir maymundur. Ama o bütün hayvanlarla dosttur.

Madenci: Birkaç bölümde çıkmıştır. Hep altın arar. Çok aptaldır.