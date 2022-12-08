Jose Mourinho, şimdiler Serie A'da Roma'yı başarıya taşımaya çalışıyor, ancak Portekizli teknik direktör Porto, Chelsea ve Real Madrid'de Avrupa futboluna damga vurdu.





Özellikle Chelsea'de muhteşem başarılar elde eden Jose Mourinho, Premier Lig'de 77 maç boyuncu kendi sahasında mağlubiyet görmeyerek muhteşem bir başarı göstermişti.

JOHN TERRY MOURINHO'NUN SIRRINI AÇIKLADI

Uzun yıllar Chelsea'de forma giyen ve kaptanlığa kadar yükselen eski İngiliz savunmacı, beIN Sports'a Jose Mourinho ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Terry, 1-0 önde oldukları maçlarda, Jose Mourinho'nun kendilerine yaptığı uyarıyı şu sözlerle açıkladı; "Eğer 1-0 öndeysek ve top ceza sahasına girerse iki defans oyuncusu birbirine öapıp yere düşecekti.

Savunmadaki iki oyuncu da sakatlık yaşadığı için hakem sizi kenara alamayacaktı.





Mourinho maçların son 10-15 dakikası için bana ve Cahill'e 'Top ceza sahamıza geldiğinde yerde olduğunuzdan emin olun. Birbirinizle çarpışıp yerde kalın. Böyle yaparsanız saha kenarına alınmazsınız' diyordu. Böyle bir kural olduğunu daha önce hiç duymamıştık."

"YERDE YATSAM İYİ OLUR DİYE DÜŞÜNÜYORDUM"

John Terry açıklamalarına şöyle devam etti; "Maçların son bölümlerden top ceza sahamıza geliyordu. Cahill uzaklaştırıp yere yatıyordu. Ben de 'Yere yatsam iyi olur' diye düşünerek kendimi bırakıyordum.





Hakem gelip 'İkiniz de saha kenarına gidin' diyordu. Biz de hakeme, "Hayır, böyle bir kural yok. İsterseniz yan hakeme sorun' diyorduk. Mourinho böyle konuları hemen fark ederdi."





JOSE MOURINHO'NUN CHELSEA'DEKİ BAŞARILARI

Portekizli teknik adam Chelsea'de üç kez Premier Lig şampiyonluğu, bir kez FA Cup, üç kez Lig Kupası, bir kez de Community Shield kazandı.



