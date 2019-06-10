İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'yla sözleşmesi sona eren Nijeryalı orta saha oyuncusu John Ogu'nun adı bir süredir Trabzonspor ile birlikte anılıyordu. Bonservisi elinde olan 31 yaşındaki yıldız isim, ülkesinin Afrika Uluslar Kupası için kamp yaptığı Mısır'da Bordo Mavili kulübe transfer olacağına yönelik iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Complete Sports adlı internet sitesine konuşan Ogu, "Trabzonspor'a gideceğime yönelik iddialar benden ya da menajerimden çıkmadı. Şu ana dek hiçbir Türk kulübüyle ne görüşmem ne de bağlantım oldu. Türkiye dışında başka ülkelerden bazı teklifler aldığımı söyleyebilirim ama şu an için somut hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler