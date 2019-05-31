John Ogu Trabzonspor formasını giydi

Henüz lig bitmeden Trabzonspor’un gündemine gelen John Ogu'nun, Bordo-Mavili forma ile pozu taraftarı heyecanlandırdı. Daha önce vatandaşları Ogenyi Onazi ve Anthony Nwakaeme ile birlikte fotoğraflarını paylaşan Nijeryalı yıldız, son olarak Trabzonspor forma ile poz verdi. Arkadaşları ile birlikte ufak bir idman yapan 31 yaşındaki orta saha, antrenman sonunda ise Trabzonspor forması ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu paylaşım kısa sürede büyük dikkat çekerken, ‘transfer resmileşti’ şeklinde yorumlandı.

İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva takımıyla olan sözleşmesi sezon sonunda sona eren Ogu, eçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bordo mavili kulüpten transfer teklifini beklediğini ifade etmişti.