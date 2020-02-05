John Obi Mikel’e destek mesajları yağdı

Ligin en önemli karşılaşmalarından birisi olan Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi sonrasında Fırtına’nın yıldızı John Obi Mikel’e yapılan ırkçı saldırılar gündem olmuştu. Bu olauların ardından Trabzonspor, ırkçı paylaşımları yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamıştı. Önceki gün sosyal medyada Nijeryalı futbolcuya destek mesajları yağdı.

Başta takım arkadaşları olmak üzere birçok kişi ‘Seninleyiz Obi!’ mesajını paylaştı. Irkçılığa karşı sosyal medyada birleşilirken, Mikel de bir açıklama yayımladı. Mikel, “Hepimiz biriz ve eşitiz. Bu sadece günün sonunda biten bir oyun” ifadelerini kullandı. Bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı. Mikel’in yaşadıkları Avrupa basınında da geniş yer buldu.