John Obi Mikel, Fenerbahçe'ye geliyor!
Kariyerini sürdürdüğü Tianjin Teda'dan ayrılan 31 yaşındaki Nijeryalı John Mikel Obi'nin Fenerbahçe'yle anlaşmak üzere olduğu öne sürüldü. MLS ve Çin'den de teklifler alan Mikel Obi'nin Fenerbahçe'ye 'Evet' demeye yakın olduğu belirtildi.
Çin Süper Ligi ekiplerinden Tianjin Teda ile olan sözleşmesi feshedilen John Mikel Obi, Fenerbahçe'ye yakın! 31 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerin yaptığı teklifi kabul etmeye hazırlanıyor!
Çin ekipleri ve ABD'den de transfer teklifleri alan Mikel Obi'nin Fenerbahçe'ye daha yakın olduğu ve alacağı yıllık ücretteki pürüzlerin gidermesi durumunda sarı-lacivertlilere imza atacağı belirtildi.
Mikel Obi'nin menajerinin Fenerbahçe ile görüşme halinde olduğu, transferin birkaç gün içerisinde resmen açıklanabileceği kaydedildi.
Geçen sezon Çin Süper Ligi'dne 18 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 2 gol 2 asistlik performans sergilemişti. Nijerya A Milli Takımı'nın formasını 85 kez terleten futbolcu daha önce Lyn ve Chelsea formaları da giymişti.
Kaynak: Habertürk